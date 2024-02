Voici l’appareil ultime des policiers pour vérifier si votre trottinette ou vélo électrique est débridé

Aux Pays-Bas, une toute nouvelle génération d’appareil a fait son apparition au bord des pistes cyclables d’Amsterdam. Il s’agit d’une sorte de dynamomètre, capable de vérifier si une trottinette électrique ou un vélo électrique est débridé. Si c’est le cas, une amende tombe.

Aux Pays-Bas, les forces de l’ordre disposent d’un outil un peu spécial pour vérifier si un deux-roues électrique respecte bel et bien la vitesse maximale à laquelle il est censé rouler. Bref, voir s’il est débridé. L’appareil en question est une sorte de dynamomètre associé à un tapis roulant, sur lequel une simulation est effectuée pour contrôler l’engin.

Comme le relate le journal néerlandais Nos.nl, une toute nouvelle version capable d’inspecter les vélos électriques et les fatbike est désormais déployée partout aux Pays-Bas. Près de 250 modèles vont ainsi être mis en service à partir d’avril 2024. L’objectif est simple : lutter contre les deux-roues électriques débridés.

Un outil déjà très efficace

Auparavant, la procédure officielle pour examiner un vélo électrique était lourde et chronophage : la police devait en effet faire appel à un spécialiste, lequel démontait le VAE pour vérifier ses entrailles. Cette fois-ci, l’appareil offre une solution clé en main et instantanée pour procéder à ces vérifications, et verbaliser s’il le faut.

Sur les premiers tests effectués à Amsterdam, cinq personnes ont déjà écopé d’une amende de 290 euros en raison d’un débridage illégal. Pour rappel, les règles hollandaises sont identiques aux nôtres : l’assistance d’un vélo électrique accompagne l’utilisateur jusqu’à 25 km/h, seuil à partir duquel le moteur se coupe. Si ce n’est pas le cas, alors il est débridé.

La place du VAE aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, près de 60 % des vélos achetés étaient électriques en 2022. Les VAE occupent donc une place importante dans le paysage du cycle hollandais, ce qui peut naturellement conduire à plus d’abus, pour celles et ceux qui cherchent à outrepasser les règles.

Pour le moment, rien ne dit que ce type de dispositif ferait son arrivée en France. Il n’en constituerait pas moins une solution intéressante face aux trottinettes et autres vélos électriques capables de filer à plus de 25 km/h, sur des pistes cyclables parfois sous-dimensionnées ou surpeuplées.