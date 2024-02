Ce vélo électrique très bien équipé est beaucoup moins cher grâce à cette astuce utile pour la planète

Le spécialiste du vélo cargo Yuba et le distributeur de VAE reconditionnés Rutile lancent un longtail neuf « Mundo Circular » avec des anciennes pièces et sous les 4 000 euros.

Pour anticiper le printemps et pourquoi pas rouler à vélo en famille, le vélo cargo électrique est une solution idéale. Toutefois, le prix peut rebuter plus d’un parent, constat auquel ont remédié deux acteurs du milieu. La marque Yuba et le spécialiste du vélo reconditionné Rutile font cause commune autour d’une offre unique, un longtail aux pièces reconditionnées : le Yuba Mundo Circular.

« Suite à l’arrêt de la commercialisation d’un modèle, nous avions des moteurs neufs de grande qualité, mais de génération précédente, du japonais Shimano que nous n’utilisions plus », explique Thibaut Bonder-Devaux, responsable marketing de Yuba. « Nous avons décidé de les combiner avec des composants abordables et performants autour du cadre du Mundo qui est reconnu pour son confort et sa capacité de chargement ».

Du neuf avec de l’ancien

Ainsi, le Yuba Mundo Circular est un vélo neuf avec d’anciennes pièces. Il est basé sur le même modèle Yuba Mundo EP8 disponible au catalogue de la firme franco-américaine, avec quelques différences. La principale est le moteur, passant du récent Shimano EP8 (85 Nm) au précédent Steps E8000 développant 70 Nm de couple.

Il profite d’une batterie toujours amovible et fixée au même cadre, tombant cependant à 418 Wh de capacité (vs 500 Wh). Autres modifications, les pneus sont des WTB Cruz Flat Guard, toujours en 26 pouces, et qui remplacent l’offre classique entre les Schwalbe Big Ben ou Maxxis Metroloads Pro. La transmission Shimano est ici à 9 vitesses, contre 10 ou 11 vitesses sur le vélo de base, et les freins hydrauliques de marque Tektro (vs Magura).

L’ancien moteur Shimano E8000 officie // Source : Rutile Le cadre est identique au Mundo EP8, pas la batterie // Source : Rutile L’écran Shimano // Source : Rutile

Toutefois, la force de l’offre Mundo Circular, c’est l’intégration des accessoires comme les sièges, les barres de maintien et les repose-pieds. Un antivol de roue avant aurait pu également compléter la panoplie, dommage. Le Yuba Mundo conserve sur le papier ses 32 kg, mais devrait peser quelques kg supplémentaires vu l’équipement. En tous cas, il promet le même poids maximal à supporter de 250 kg, vélo et cycliste compris.

Un vélo cargo électrique neuf au prix imbattable ?

Le prix du vélo cargo électrique est donc plus bas qu’un modèle équivalent et « 20 % moins cher que les autres options du marché », précise le responsable Yuba. À 3 899 euros (livraison de 49 euros), c’est un longtail très intéressant, tout équipé et au moteur assez généreux. C’est bien moins que le Mundo EP8 démarrant à 4 499 euros sans accessoires.

Le Yuba Mundo Circular est disponible sur le site de Rutile. Il est aussi exhibé et disponible à l’essai dans le showroom de la marque à Villeurbanne (Rhône). La garantie est celle d’un vélo électrique neuf, de 2 ans hors pièces d’usure, le cadre, la fourche, le cintre et la potence étant garantis 5 ans.