Il y a aussi des bonnes nouvelles dans le secteur du vélo électrique, en voici la preuve

Si certains acteurs du vélo électrique peinent en 2023, d’autres explosent comme le leader du reconditionné Upway. Ce dernier vient de lever 30 millions de dollars pour se développer toujours plus son expansion à l'internationale.

Ces derniers mois, de nombreuses mauvaises nouvelles ont entaché le monde du vélo électrique. Citons la saga Vanmoof, les difficultés de Flyer qui a récemment quitté le marché français, ou encore la fin de Kiffy, pour ne citer que ces cas. Mais les bonnes nouvelles sont aussi légion, à l’image de cet acteur français qui fait sensation même en dehors de nos frontières.

Un français à l’heure américaine

Il s’agit de Upway, le n° 1 du vélo électrique reconditionné, qui a récemment annoncé lever 30 millions de dollars (27,4 millions d’euros), une somme colossale pour un acteur du cycle. Au total, cette « Serie B » fait monter le financement de l’entreprise tricolore à plus de 60 millions d’euros (5,7 millions de dollars en 2021 plus 25 millions en 2022) !

Pour le PDG et cofondateur Toussaint Wattinne – que nous avions rencontré à l’occasion d’une interview fleuve -, cet argent va ruisseler à plusieurs niveaux : agrandir les équipes et améliorer les services, augmenter la communication et soutenir l’expansion aux États-Unis.

Upway opère en effet depuis peu dans trois autres pays européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et outre-Atlantique. En plus de l’atelier francilien que Frandroid a visité et celui de Berlin, la firme a ouvert un site à Brooklyn (New York) avant un prochain emplacement à Los Angeles (Californie). Et les chiffres sont éloquents : Upway a écoulé plus de 20 000 vélos électriques depuis sa création, et dispose d’un réseau de 1 000 revendeurs partenaires.

Le monde du VAE reconditionné en effervescence

Une bonne nouvelle pour le monde du vélo électrique, et surtout pour le reconditionné qui ces derniers temps le vent en poupe. Le concurrent Loewi annonce avoir vendu 100 vélos le mois dernier et vise « de très gros objectifs pour la fin d’année et pour 2024 ». Le petit poucet Ciklet, fondé en 2022, vient de lever 500 000 euros. Enfin, Rutile a noué un partenariat avec Zenride pour louer des VAE reconditionnés voilà quelques jours, à l’image de Cyclink avec Beetogreen.