Ce tube de selle pour vélo électrique vous dispense d’un élément de sécurité essentiel

Présenté au salon de Taipei, ce tube de selle du fabricant local Metal Upward intègre en son cœur un feu Supernova. Original.

Le Taipei Cycle est un rendez-vous gigantesque pour découvrir de nouveaux vélos électriques tels que les Acer, ou encore un possible futur VAE Xiaomi. Mais les composants et autres accessoires ont aussi leur place, avec un tube de selle signé du Metal Upward qui nous a interpellés.

Un feu Supernova intégré au tube, fallait y penser

Ce produit répond au nom romantique de SPA-S0T3, mais au patronyme commercial de E-Dropper Post. Le E est suggestif, puisque ce qui distingue notre élément de vélo électrique du jour, c’est la lumière. Intégrée totalement en haut du tube, elle fait partir le câblage vers le bas avec une prise à relier à la batterie.

« Grâce au système électronique des vélos électriques, nous croyons pouvoir intégrer davantage de composants électroniques dans des pièces traditionnelles », explique la marque. Par contre, Metal Upward ne communique pas l’intensité lumineuse de ce feu arrière de vélo, ni s’il est fixe ou avec une fonction clignotante possible. Néanmoins, on reconnaît la Supernova TL3 Mini, un produit à éclairage fixe, et d’une intensité de 72 lumens. Elle est minuscule, mesurant seulement 6 cm de haut.

Ce tube de selle permet donc de s’affranchir du stress d’oublier ou d’emporter systématiquement une lumière amovible, sans le risque de se la faire voler. Et n’oublions pas que la selle est télescopique, d’une hauteur de 150 ou 200 mm au choix. Disponible en diamètre de 30,9 et 31,6 mm, le tube de selle Metal Upward E-Dropper Sport le sera aussi en 33,9 et 34,9 mm en octobre 2024. Quant au prix, il est pour le moment inconnu.