Ce géant de la tech mise sur une armada de vélos électriques : en voici un avant-goût

Suite au vélo technologique et compact répondant au nom d'ebii, Acer se positionne cette fois-ci sur une gamme de vélos électriques plus généraliste avec avec des fatbike, cargo et VAE urbains.

L’automne dernier, Acer nous mettait des paillettes dans les yeux avec son ebii. Ce VAE compact, dont on attend toujours le lancement, est en réalité une vitrine servant une autre cause. Le fabricant taïwanais nous avait effectivement exposé en secret une poignée de vélos électriques plus modestes, et encore non finalisés.

Un fatbike et un cargo électrique Acer

C’est finalement au salon Taipei Cycle qu’Acer a révélé officiellement ses intentions, via sa filiale Acer Gadget. Sur son stand, la marque met au jour plusieurs vélos électriques dont un inédit Acer Predator e-Nomad R. Avec un look proche des Super73 ou autre Gorille Cadet, il présente d’énormes pneus 20 x 4 pouces combinés à des freins hydrauliques Tektro HD-T535, un siège fixe 2 places, une fourche suspendue et une transmission dérailleur 9 vitesses Shimano Cues.

Surtout, il s’agit d’un speedbike capable de grimper à 45 km/h, et intègre une batterie 490 Wh et un moteur arrière 750 W.

Derrière, on distingue un autre vélo électrique compact, le FT3 semblant être l’héritier de l’ebii. Avec sa livrée noir-blanc, il imite d’autres productions asiatiques mais ne livre pas de détails. Autre axe de développement, Acer présente un vélo cargo électrique. Le sobrement nommé eCargo-R est un longtail acceptant 190 kg de charge tout compris et deux enfants à l’arrière. Selon le site Mobile01, le cargo s’appuie sur des roues de 24 pouces et une batterie de 630 Wh, de quoi atteindre 110 km d’autonomie (au mieux).

Une entrée de gamme Acer pour l’Europe ?

Le communiqué de presse ne les évoque pas, mais des vélos de ville électriques animaient aussi le stand, visibles sur le même média susmentionné. Non suspendus et dotés d’un moteur arrière, les 27,5 pouces eCity-R et eUrban-R sont proches de ceux que nous avions découverts en octobre. On reconnaît le premier plus sportif par son cadre fermé et sa transmission Shimano Altus 9 vitesses, contre un cadre ouvert et 7 vitesses pour le second.

Si l’ebii approchera les 3 000 euros à Taïwan et « entre 3 500 et 4 000 euros » dans nos contrées, ces VAE auraient comme objectif de passer sous la barre des 2000 euros, Acer cherchant une gamme abordable. Il reste à savoir si ces vélos électriques auront un avenir en Europe.