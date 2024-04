Le constructeur américain MOD s’est laissé tenter à un vélo électrique associé à un side-car. Voici donc l’Easy Sidecar 3, capable de transporter un adulte en tant que conducteur et un passager pesant jusqu’à 68 kg maximum.

Les sièges enfants et les vélos cargo électriques font partie des solutions populaires pour voyager à plusieurs sur un cycle. Mais les VAE avec side-car font aussi partie des alternatives plus folkloriques, à l’image du MOD Easy Sidecar 3 dont le site allemand eBike News se fait le relais.

Cet engin nous fait indéniablement penser au Greaser Springer de Michael Blast, évoqué par Frandroid en octobre 2023. Ici, MOD Bikes mise résolument sur un look vintage et sur les codes esthétiques de la moto. Son véhicule ressemble d’ailleurs en tous points à une moto, du cadre aux pneus Kenda de 24 pouces en passant par le feu avant.

Un side-car amovible

Pour appuyer ce style, plusieurs rappels au cuir sont perceptibles : au niveau de la selle en gel Selle Royal, ainsi que des poignées. L’Easy Sidecar 3 n’en oublie pas les équipements, avec de série, des garde-boue et un porte-bagages. Un bel attirail d’accessoire si vous souhaitez retirer le side-car, qui est en effet amovible.

D’un poids de 25 kg, le VAE en lui-même peut supporter jusqu’à 135 kg. Il s’équipe d’un moteur de 750 Wh d’un couple de 69 Nm, pour une vitesse de pointe globale de 45 km/h permise par l’assistance électrique. Ce deux-roues est donc non homologable en tant que VAE en Europe – c’est ici un speedbike -, dont la loi limite l’assistance des vélos électriques à 25 km/h. Une version respectant cette norme doit donc être conçue pour lorgner sur le Vieux continent.

Jusqu’à 68 kg de charge pour le side-car

Le MOD Easy Sidecar 3 s’appuie tout de même sur 5 niveaux d’assistance (Fit, Eco, Cargo, Sport et Turbo), un capteur de couple, une transmission Shimano Altus à 7 vitesses, des freins à disque hydrauliques (disques de 180 mm), une fourche suspendue pour apporter une dose de confort et une batterie amovible Samsung Powerpack de 720 Wh (entre 75 et 160 km d’autonomie).

Le side-car, lui, revendique un poids à vide de 19 kg et supporte un total de 68 kg. De quoi transporter un adulte pas trop lourd, un animal voire des courses alimentaires si l’envie vous en prend. Un siège enfant peut en tout cas être installé pour renforcer la sécurité de ce type de passager.

Pour un large panel de cyclistes

Destiné à des utilisateurs mesurant entre 158 et 206 cm, soit un large panel de cyclistes, ce vélo électrique side-car est vendu aux alentours de 4000 euros, en coloris Charcoal Black et Army Green. À l’heure actuelle, sa configuration technique ne lui permet pas d’être lancé en Europe comme un VAE, mais cela reste tout de même intéressant de voir ce genre d’alternatives se développer, que ce soit outre-Atlantique ou par chez nous.