Disloqué et insolvable, ce géant européen de la vente en ligne de vélos tourne progressivement la page

Insolvable depuis le 1er janvier 2024, Internetstores GmbH n’a pas trouvé de repreneur pour racheter l’ensemble de ses plateformes de vente en ligne (Bikester, Probikeshop, Fahrrad.de, Addnature, Campz). Des rachats indépendants ont donc eu lieu : la boucle est progressivement bouclée.

Si Internetstores GmbH n’était peut-être pas l’entreprise la plus connue en Europe, ses filiales, elles, se sont fait un véritable nom dans l’univers du vélo et de l’équipement sportif. Bikester, Probikeshop ou encore Fahrrad.de faisaient partie des sites de vente en ligne de vélo parmi les plus populaires du Vieux continent et de leur marché respectif.

Après une année 2023 catastrophique, Internetstores GmbH a entamé une procédure d’insolvabilité le 1er janvier 2024, incapable de payer ses dettes et ses charges. Plus de 400 emplois étaient menacés. L’objectif ? Trouver un repreneur capable d’acquérir l’ensemble de ses marques dans un package global. Problème : cela n’a jamais eu lieu.

Les droits nordiques de Bikester seront exploités

Christian Gerloff, l’administrateur en charge du processus d’insolvabilité, a donc étudié et évalué diverses offres pour des actifs individuels. Comprenez, le rachat d’une marque en particulier et non un ensemble de marques, afin de sauver les meubles au maximum. Bonne nouvelle, la situation s’est depuis décantée, nous apprend Bike UE.

L’équipementier suédois WeSports Scandinavia AB fait partie des protagonistes de cette affaire. Il a en effet acquis les droits de marque et de domaine de Bikester… uniquement pour les trois pays nordiques que sont la Norvège, la Suède et la Finlande. Il reprend par ailleurs la marque outdoor Addnature AB, qu’il exploitera sur les trois marchés susmentionnés.

WeSports Scandinavia AB est aussi et surtout connu pour ses nombreuses marques spécialisées dans le vélo et les deux-roues : Bikelease, Biketown, Cykelkraft, Cykloteket, Elo, Kronan, Lastenexperten.se, Made, Motorsweden.se, Rawbike, Spobik, Ten7 ou encore Tooorch. Disons que Bikester ne tombe pas entre les mains d’un novice en la matière.

Fahrrad.de et Probikeshop eux aussi sauvés

Pour rappel, fin mars, Fahrrad.de a été sauvé par son fondateur René Marius Köhler qui avait vendu une grande partie de ses parts il y a quelques années. De son côté, le site français Probikeshop est passé sous le giron de deux groupes : Troika International Ltd, basée à Hong-kong et Materiel-vélo.com, qui reprend la plateforme Biked.

Troika International Ltd est parvenu à sauver 28 emplois sur les 80 salariés restants. Et dire que Probikeshop a connu un âge d’or en 2021 avec 200 à 300 employés et un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros. Comme quoi, tout peut aller très vite, d’un côté comme de l’autre.