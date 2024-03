Au bord de la faillite, cet acteur européen du vélo est sauvé grâce à un acte « symbolique »

Sous la houlette du groupe Internetstores GmbH, qui a entrepris une procédure d’insolvabilité le 1er janvier 2024, le site Fahrrad.de - spécialisé dans la vente de vélos et de matériels - semble avoir trouvé une issue par le biais de son fondateur René Marius Köhler, qui avait vendu une grande partie de ses parts il y a plusieurs années déjà.

La boucle est bouclée. Après la faillite d’Internetstores GmbH, qui chapeautait plusieurs boutiques en ligne de vélos comme Bikester, Probikeshop ou bien Fahrrad.de, le sort de ces plateformes était resté en suspens plusieurs semaines durant. Bonne nouvelle : tout comme Probikeshop, le dernier nommé a été sauvé par un petit groupe de dirigeants, nous apprend eBike News.

Une lettre envoyée aux clients indique en effet qu’une nouvelle boutique en ligne sera lancée le 1er mai 2024 sous le nom de « fahrrad.de Bikester GmbH ». Les magasins physiques situés à Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund et Hambourg continueront eux aussi d’exister. Mais alors, à qui doit-on le maintien et la poursuite de l’activité commerciale ?

Le fondateur à la rescousse

Le média allemand cite trois hommes : Tamer Celen, Alexander Fiess et Jörg Schaible, recensés comme les nouveaux directeurs de l’entreprise. Ce trio ne travaille pas n’importe où : chez Köhler Group Holding GmbH plus précisément, dont le nom fait référence à René Marius Köhler, fondateur de Fahrrad.de en 2003 et actuel PDG du groupe Köhler.

L’intéressé a dirigé Fahrrad.de jusqu’en 2016 avant de céder une majorité de ses actions au groupe Signa, maison-mère d’Internetstores GmbH. Les détails de cette reprise ne sont pas connus, ni même le nombre d’employés conservé dans cette opération. Ce qui est sûr, c’est que Fahrrad.de n’est pas voué à disparaître après plus de 20 ans d’existence.

Une conjoncture défavorable

Cela constitue une bonne nouvelle pour la filière vélo allemande. Globalement, le secteur est en souffrance depuis presque un an suite à une conjoncture défavorable frappée par l’inflation et la baisse de la demande. Les faillites ne se comptent plus vraiment, tout comme les difficultés financières que subissent aussi bien les petits et les géants du secteur.

Le cas d’Accell Group (Batavus, Haibike, Lapierre, Raleigh, Babboe, Winora) est un exemple à la fois emblématique et symptomatique de cette crise.