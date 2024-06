Le célèbre fabricant britannique Brompton s’est associé au spécialiste allemand Hydro pour faire fabriquer de toutes premières jantes de vélo en aluminium recyclé. Un premier pas symbolique et crucial dans la décarbonisation du cycle productif des vélos.

En juin 2023, Hydro et Brompton ont débuté une toute nouvelle coopération visant à produire des jantes de vélo en aluminium recyclé. D’un côté, le spécialiste allemand ferait parler son savoir-faire en la matière, d’un autre, le célèbre constructeur britannique irait toujours plus loin dans l’économie circulaire et la décarbonisation de ses cycles.

Un an plus tard, ce projet se concrétise enfin. Dans un communiqué de presse publié par Hydro, le binôme se targue d’avoir conçu la toute « première jante de vélo au monde faite à partir d’aluminium recyclé », peut-on lire. Un moyen ici de préserver les ressources de notre planète tout en réduisant l’empreinte carbone d’un produit.

Cadres de fenêtres, roues de voitures

Plus précisément, l’aluminium proviendrait de cadres de fenêtres, de roues de voitures et d’autres produits de consommation. Nommé Hydro CIRCAL 100R, cet aluminium recyclé serait également plus léger. Pour autant, Brompton reste le plus rigoureux possible et souhaite apporter le même niveau de résistance et de sécurité qu’à l’accoutumée.

Chaque pièce est donc testée pour évaluer son niveau de rigidité, qui doit évidemment répondre aux normes de qualité propres au fabricant : la solidité, la durabilité et la résistance à la corrosion sont les trois principales vertus mises à l’épreuve, le tout directement étant éprouvé au sein des sites londoniens de Brompton.

Une nouvelle pièce du puzzle

Nous sommes évidemment encore loin de vélos mécaniques ou vélos électriques 100 % zéro émission, eu égard au cycle productif forcément émetteur de CO2. Mais cette avancée constitue un pas en avant inspirant, engageant et prometteur pour l’avenir. Surtout, c’est une nouvelle petite pièce du puzzle qui s’ajoute dans le rapport qu’a le vélo avec l’écologie.

En effet, d’autres grands fabricants apportent eux aussi leur pierre à l’édifice, à l’image du plus grand fournisseur de pneus vélo au monde, Schwalbe, qui a commencé à fournir de premiers pneus recyclés. Difficile aussi de ne pas mentionner le groupe français Moustache, dont le Moustache J a bénéficié d’un cadre 100 % fabriqué en France. De quoi réduire l’empreinte carbone du vélo.