Panneau solaire et casier sécurisé : comment cette station de recharge veut faciliter vos sorties à vélo électrique

Lancée par Philippe Faye en mars 2020, eBike Port repose sur un principe simple : des stations pour vélos électriques disséminées un peu partout sur le territoire, et au sein desquels les utilisateurs peuvent aussi bien recharger leur VAE que stocker des effets personnels dans des casiers prévus à cet effet.

Les ProDays 2024, organisés à Toulouse du dimanche 23 au mardi 25 juin, ont réuni une assemblée très hétéroclite issue de la filière vélo. Outre les fabricants de vélos électriques et autres accessoiristes, d’autres entreprises faisant partie intégrante de l’écosystème vélo ont aussi fait le déplacement : c’est le cas eBike Port, que nous avons pu rencontré.

eBike Port a été commercialisée par Philippe Faye en mars 2020… quelques jours seulement avant le premier confinement dû au Covid-19. Depuis, la société a fait un petit bout de chemin et compte une soixantaine de stations partout en France. Mais alors, à quoi servent concrètement ces fameuses stations vélos ?

Une multitude de services

À recharger son vélo électrique principalement – mais aussi les trottinettes électriques, fauteuils roulants et smartphones – grâce à des prises adaptées. Il est aussi question de borne Wi-Fi ou encore d’une assistance réparation, de défibrillateur et de caméra de surveillance. « Mais ça, ce sont des options payantes », que les entreprises ou collectivités payent, nous précise Philippe Faye.

« Nos stations ont toujours le même look, mais on s’adapte à l’espace en termes de dimension. Celle de la Cité de l’espace que l’on va bientôt installer mesure par exemple 11 mètres de long ». Forcément, selon la taille de la station, le nombre de vélos électriques qui peuvent être stockés varie.

« On va aussi en installer une à Gruissan la semaine prochaine. L’idée, c’est de les installer là où les gens peuvent faire des haltes dans des endroits où il y a de la vie, comme des restaurants ou des sites touristiques. En plus, on met à disposition des casiers pour sécuriser ses effets personnels », poursuit l’intéressé.

Les eBike Port revêtent une véritable dimension écologique. Leur toit est par exemple jonché de panneaux solaires. « On peut en mettre n’importe où, sans génie civil. On installe aussi une batterie de stockage, avec entre 6 et 30 jours de stockage d’énergie. Un onduleur va ensuite transformer l’énergie solaire pour la restituer aux vélos électriques ».

Une station eBike Port est entièrement fabriquée en France, à Toulouse ou Limoges. L’ensemble est monté d’un bloc. « On vient ensuite avec un camion-grue, on la lève, on la pose, et en 2h de temps c’est fait ».

Des matériaux de fabrication savamment choisis

Par ailleurs, les matériaux de fabrication n’ont pas été choisis au hasard. « Tout est en bois, en bois douglas qui est imputrescible : c’est-à-dire qu’il ne pourrit pas. On monte aussi la station sur des pieds, pour qu’elle soit hors sol, sinon ça peut aussi pourrir. Et dans un parc où l’on ne peut pas bétonner, on met des gros pieux vissés », développe Philippe Faye.

Et de poursuivre : « Le toit, lui, est en PVC recyclé : ça provient de fenêtres, puis c’est mis en granulé avec un amalgame de sciures de bois. C’est fabriqué juste à côté de Limoges. En plus, ça offre une climatisation naturelle avec le vent ».

Quel est le business model d’eBike Port ? C’est très simple, ce sont les collectivités et les entreprises qui achètent ce type de station. « Il y a en réalité beaucoup de subventions par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). Une collectivité peut recevoir jusqu’à 10 400 euros d’aide. Vélo France tourisme aide aussi », ajoute notre interlocuteur.

L’objectif d’eBike Port est bien évidemment de se déployer partout et le plus possible. Tomber sur de telles stations tout le long des Eurovélo serait par exemple une très belle surprise. En plus d’être très pratique.