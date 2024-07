Gilet pare-balle, algue et filet de pêche : comment ce pneu recyclé veut rendre nos vélos plus écologiques

Intégrant des matériaux recyclés et biosourcés dont des algues, le premier pneu neutre en carbone de reTyre montre la voie pour des vélos électriques plus écologiques.

Le pneu est une part non négligeable du bilan carbone d’un vélo électrique, avec le cadre, le moteur et la batterie. La plupart d’entre eux sont produits loin de la France, à partir de caoutchouc (50 % environ) et d’autres composés (noir de carbone, acide, huiles, agents, etc.), mais les manufacturiers s’emploient à les verdir.

Le salon Eurobike 2024 nous a donné plusieurs exemples en ce sens. Schwalbe a passé les 10 millions de chambres à air recyclées, quand l’intégration de matière recyclée progresse dans les gommes comme celles de Continental, Goodyear ou encore Hutchinson. Mieux, une société veut se spécialiser dans le pneu vert : reTyre.

Un pneu vélo vert avec une touche marine

En 2023, cette entreprise norvégienne a lancé une gamme de pneus qui réduit le bilan CO 2 de 82 % par rapport à des pneus classiques. Le matériau provient d’élastomère issu des plantes, la production est optimisée (en Asie toutefois), tandis que le pneu est 100 % recyclable. Mais cela n’était pas suffisant pour reTyre, qui a développé un pneu neutre en carbone.

La solution repose sur plusieurs matériaux alternatifs, dont des algues, qui ont l’avantage de stocker beaucoup de CO 2 lors de leur culture et de nettoyer leur environnement. La poudre verte qui en découle explique la teinte du pneu présenté à l’Eurobike 2024. Il contient également :

Des déchets pour la bande de roulement pour compléter les algues ;

Des filets de pêche recyclés (comme pour le vélo en plastique Rcyl) pour l’enveloppe ;

Des gilets pare-balles recyclés pour la résistance aux crevaisons.

Les algues donnent la teinte verdâtre du pneu. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Des filets de pêche recyclés pour le pneu reTyre. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Des déchets plasttiques sont aussi une source. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le neutre carbone attendra, mais le pneu évoluera

Unique et fabriqué quelques jours avant le salon, le pneu présenté à Francfort est cependant un prototype. S’il n’est pas voué à sortir tel quel, la firme scandinave utilisera son procédé expliqué pour réduire l’empreinte carbone de ses pneus actuels.

Nous n’irons donc pas vers un pneu totalement neutre en carbone, qui nécessitera encore une batterie de tests, mais vers une gamme évoluant probablement à -90 % de CO 2 voire davantage par rapport à un pneu conventionnel. Le vélo électrique écologique roule dans la bonne voie !