Pratique, cet antivol connecté peut aussi fonctionner sans smartphone

Pour ne plus surcharger son trousseau de clés, les antivols vélos Black X possèdent un verrouillage à distance en Bluetooth et une double sécurité via l’application.

Les accessoires vélos se modernisent, avec en fer de lance, les antivols. C’est par exemple ce que vous avions vu avec le vélo électrique pliant japonais Glafit dont le bloqueur de roue était associé à votre empreinte digitale ou le dernier Abus. Autre alternative : l’antivol connecté, que l’on a déjà pu apercevoir sur les vélos en location Dance, et que l’on retrouve cette fois-ci avec Black X.

Cette société fondée en 2015 a débuté dans les verrous pour portes, et a miniaturisé sa technologie pour l’univers du cycle. Nous avons découvert en avant-première ses antivols vélo à l’Eurobike 2024, organisé à Francfort début juillet. Plusieurs versions sont en développement : un petit U à lier avec un antivol chaîne, un grand U décliné en longueur 23 et 29 cm, ainsi qu’un pliant façon Abus Bordo.

Une sécurité double avec l’application

En parallèle de son arceau en acier de 14 mm de diamètre, le verrou « X4P Quattro » utilise un système à quatre directions, impossible à crocheter, et doté d’une batterie CR2 pour l’alimenter pendant 2 ans. Pour déverrouiller l’antivol vélo connecté, il suffit d’ouvrir l’application Black X – compatible Android et iOS – avec le Bluetooth activé, et de presser un bouton.

Pour une double sécurité, l’accès à l’application propose l’identification à l’aide de l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, si votre téléphone tombe dans les mains d’un voleur. Dans le cas où votre smartphone serait en rade de batterie, deux clés de secours sont fournies par la marque.

Ajoutons que des notifications sont envoyées en cas de tentative de vol, mais nous n’avons pas eu d’amples précisions sur cette fonctionnalité.

Ces antivols connectés Black X seront livrables partout dans le monde assure l’importateur, qui distribue également la marque réputée Onguard. Ces produits n’arriveront pas avant le printemps 2025, tandis que le prix devrait débuter autour de 100 euros.