Que ce soit en location ou avec votre propre modèle, le vélo électrique constitue de plus en plus un mode de déplacement viable, écologique et pratique durant vos vacances. En avez-vous utilisé un durant les vôtres ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

Source : Felipe Castilla via Unsplash

Sur les côtes atlantiques ou méditerranéennes, en montagne, au beau milieu des plaines, à l’étranger ou tout simplement en ville : le vélo électrique peut définitivement être un mode de transport pratique, ludique et écologique durant vos vacances.

Des VAE à foison

Il n’est d’ailleurs plus du tout rare, depuis plusieurs années déjà, d’en croiser à ne plus pouvoir les compter notamment dans les fortes zones touristiques de l’été. Et ce, avec toute sorte de profils d’utilisateurs à leur guidon.

Source : Augusto Lopes via Unsplash

Le VAE peut autant constituer un excellent moyen de se déplacer sans trop d’effort pour les personnes âgées, qu’un objet fun à piloter pour les plus jeunes. Il est multigénérationnel. C’est pourquoi, pour ce sondage de la semaine, une question nous taraudait : en avez-vous utilisé un durant les vacances d’été ?

Chargement Vous êtes-vous déplacés à vélo électrique durant vos vacances ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Oui, c’est devenu un indispensable

Oui, ce fut même une belle découverte

Non, j’ai privilégié le bon vieux vélo mécanique

Je n’ai pas utilisé de vélo

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix de réponse en toute bienveillance dans la rubrique « Commentaires » de cet article.

