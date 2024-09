L’excellent moteur Bosch SX s’invite vraiment partout, même sur du vélo électrique pliant

Cédant aux désirs de clients exigeants, la marque américaine Bike Friday a développé un vélo pliant électrique doté du moteur Bosch Performance Line SX, tout en légèreté.

Lors de la présentation du Bosch Performance Line SX, nous pensions que ce moteur était destiné aux vélos électriques à dimension sportive. Très rapidement, il a trouvé sa place sur d’autres VAE que des gravels, VTTAE légers ou fitness électriques. Des vélos de ville comme le Winora iRide Pure et même des compacts type i:sy l’ont adopté, pour sa compacité et sa légèreté. Plus inattendu, le voilà désormais au cœur d’un… vélo pliant électrique !

Bike Friday a dévoilé son « Projet BFB » ou « Bike Friday Bosch » lors du salon Made.Bike Show à Portland (États-Unis), nous révèle The Radavist. La marque américaine répond à la demande de nombreux clients amateurs d’électrique cherchant une assistance certifiée UL (plus sûre). Le tout a été développé avec la même philosophie, celle d’un vélo pliant léger, pliable en 20 secondes.

Dès 15 kg pour le vélo pliant Bosch SX

Équipé du moteur Bosch SX au couple de 55 Nm – monté en position verticale ! – et d’une batterie de 400 Wh, ce VAE pliant ne pèse que 15 kg. En tout cas, c’est ce qu’indique la balance avec la variante équipée du cintre sport et de la transmission électronique SRAM APEX AXS.

La version à dérailleur classique Microshift 9 vitesses affiche 16,8 kg, contre 17,2 kg pour celle au moyeu à vitesses intégrées Shimano Alfine 8. Autre facteur de poids, une batterie 500 Wh ainsi qu’une seconde batterie de 250 Wh qui peut aussi augmenter l’autonomie.

Le Bike Friday Bosch SX au salon Made.Bike. // Source : Bike Friday La version la plus légère pèse 15 kg. // Source : Bike Friday Performant, ce vélo électrique reste pliant. // Source : Bike Friday

Avec son esprit sportif, le Bike Friday n’inclut pas de garde-boue, limitant son usage par temps pluvieux. Par contre, il intègre des fixations pour porte-bagages, pour être utile lors de trajets du quotidien en ville. Le tout est complété par des freins à disque hydrauliques et des pneus 20 x 2,2 pouces Schwalbe Billy Bonkers.

Un VAE haut de gamme assemblé localement… outre-Atlantique

Assemblé dans les ateliers d’Eugene en Oregon, le Bike Friday Bosch ne sera disponible qu’aux États-Unis, et à partir de février 2025. Son prix est très élevé, démarrant à 5 200 dollars (4 700 euros), pouvant encore grimper selon la version. Il est même personnalisable – transmission, couleur, etc – de quoi passer les 7 000 euros. Comment dit-on « ça pique » en anglais ?

En tout cas, il reste intéressant de voir que le moteur Bosch Performance Line SX peut aussi s’inviter sur du pliant. Peut-être cela donnera-t-il des idées à des constructeurs asiatiques ou européens installés sur le Vieux continent.