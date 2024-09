Ce nouveau vélo électrique d’aventure impressionne par sa légèreté

Dynamique, typé gravel, le Desiknio Endorphin veut libérer la drogue du plaisir sur un vélo électrique léger, disponible en guidon droit ou en format course.

Le Desiknio Endorphin en cintre droit. // Source : Desiknio

L’Origine Montmartre l’a montré, un vélo électrique peut être synonyme de légèreté et de plaisir au guidon. Pour pousser le dynamisme à l’étape supérieure, le nouveau modèle de Desiknio verse dans le fitness, si ce n’est le gravel.

La sobriété au cœur de ce gravel

Le Desiknio Endorphin est un élégant vélo électrique, au cadre fin en carbone. Sobre au possible (sans garde-boues, béquille, etc), il ne pèse que 12 kg, assistance électrique incluse. Cette dernière est l’une des plus légères du marché, le Mahle X20, un moteur placé sur le moyeu arrière et délivrant un couple de 55 Nm, le tout avec une batterie fixe nichée dans le tube diagonal. D’une capacité de 250 Wh – 100 km d’autonomie maximale selon la marque – elle peut être complétée par un prolongateur de 171 Wh.

Le Desiknio Endorphin en variante à cintre course. // Source : Desiknio

La partie cycle n’est pas en reste. Sur la version à cintre droit, la transmission est représentée par un dérailleur Shimano XT 12 vitesses, quand les pneus sont des modèles polyvalents Schwalbe G-One Speed (50 mm de large). La variante à cintre course vient remplacer le précédent X20 Gravel et préfère le dérailleur GRX822 (plus type gravel) et des pneus plus sport Pirelli Cinturato (45 mm).

La version à cintre course vise davantage l’usage gravel. // Source : Desiknio

Les deux modèles intègrent des freins à disque hydrauliques (disques de 160 mm), un éclairage Supernova et une selle Ergon SR Pro.

Taille unique, prix stratosphérique ?

Petite contrainte pour ce Desiknio Endorphin, il n’est conçu qu’en taille unique. Les personnes de 1,85 m et plus pourront s’y trouver à l’étroit, les autres devront signer un chèque de 5 895 euros (5 995 euros en cintre course) pour se le procurer.