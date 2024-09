Pourquoi le prix des vélos électriques chinois vendus en Europe n’est pas prêt de baisser ?

En place depuis plus de 30 ans, la mesure protectionniste de l’Union européenne face aux vélos venant de Chine pourrait être prolongée, tout comme celle des vélos électriques.

Depuis septembre 1993, l’Union européenne applique une mesure dite d’antidumping sur les vélos en provenance de Chine. Ce protectionnisme européen a été lancé en réponse à une politique d’exportation agressive (694 000 exportations en 1989 puis 2,1 millions en 1992), menaçant l’industrie du Vieux Continent.

La France, parmi les plus grands fabricants de cycles en Europe, a été particulièrement touchée et peine à relancer une filière vélo « Made in France ». Le prix des vélos chinois est de leur côté impacté de 34,4 %. Mais la mesure est-elle encore légitime en 2024 ?

Une industrie chinoise toujours menaçante

L’UE agit actuellement après une demande du lobby du vélo européen, l’EBMA (European Bicycle Manufacturers Association). Ce dernier a exprimé son « inquiétude sur un possible retrait qui endommagerait beaucoup notre industrie ». La Commission européenne va lancer une enquête de 12 à 15 mois, relaie Bike Europe, avant de se décider sur une possible extension de 5 ans.

Dans le journal officiel du 29 août 2024, la commission statue sur des preuves que « le volume et les prix des importations du produit soumis au réexamen ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de celle-ci.«

Elle ajoute que le gouvernement chinois est directement impliqué, ayant lancé le « 14e plan quinquennal pour les bicyclettes et les bicyclettes électriques », incluant des objectifs d’exportation, de part de marché, le tout soutenu par une aide financière. Cela nous rappelle fortement quelque chose, mais à l’échelle des voitures électriques où les enjeux financiers sont immenses.

Les vélos électriques aussi concernés ?

Cette mesure protectionniste européenne n’incorpore cependant pas les vélos électriques, qui possèdent leur propre mesure antidumping depuis 2019 (30,6 %). C’est pourquoi la Commission européenne a mené une enquête spécifique pour une prolongation, dès janvier 2024. Là aussi, l’EBMA auparavant moins inquiète se soucie désormais de la « vaste et croissante capacité industrielle et de la capacité encore inutilisée des exportateurs en Chine ».

Au regard des déclarations, les enquêtes sur les vélos et vélos électriques devraient vraisemblablement conduire à une extension de la mesure d’antidumping en Union européenne. Celle des vélos électriques n’interviendrait donc que début 2025, et fin 2025 pour les vélos mécaniques.