Plusieurs casques vélo Decathlon sont rappelés à cause d’un dangereux défaut : tout ce qu’il faut savoir

Un total de 7 casques vélos issus de la marque Rockrider de Decathlon font l’objet d’un rappel depuis le 17 septembre. En cause : un défaut sur une pièce plastique à l’arrière du casque.

Source : Decathlon

Decathlon a émis le 17 septembre 2024 un rappel officiel – relayé par le blog CleanRider – de sept casques vélos appartenant à sa marque Rockrider. Pourquoi ce lot fait-il l’objet d’une telle procédure ? Car un défaut sur une pièce plastique située à l’arrière du casque a été repéré. Conséquence : la sangle jugulaire peut tout bonnement casser. En cas de chute, le casque pourrait ne plus être maintenu correctement, provoquant un danger élevé pour le pilote.

Tous les produits et lots concernés

Les sept modèles concernés ont été vendus entre le 2 juillet et le 9 septembre, et concernent la gamme ST et EXPL. Voici la liste complète des produits rappelés :

MTB HELMET ST 500 TURQUOISE S

MTB HELMET ST 500 TURQUOISE M

MTB HELMET EXPL 500 PASTEL BLUE S

MTB HELMET EXPL 500 PASTEL BLUE M

MTB HELMET EXPL 500 FOREST GREEN M

MTB HELMET ST 500 ALL SEASONS L

MTB HELMET ST 500 ALL SEASONS M

Pour savoir si vous êtes touchés par ce rappel, il est nécessaire de vérifier le lot auquel appartient le produit. Le numéro de lot, qui commence par « KT », « se trouve à l’intérieur du casque sous la mousse située à l’avant », explique l’avis de rappel. Voici tous les numéros de lots touchés par ce rappel :

KT24040006-15

KT24040006-16

KT24040006-17

KT24040018-14

KT24040018-16

KT24040018-17

KT24040034-10

KT24040034-2

KT24040034-4

KT24040034-8

KT24040045-10

KT24040045-8

KT24040045-9

Échange ou remboursement

« Le produit retourné (lot non conforme) en magasin pourra être échangé contre le même casque en magasin (provenant de lots non concernés par ce défaut) ou être remboursé à sa valeur d’achat », explique par ailleurs Decathlon.

Par ailleurs, un numéro de service client est mis à votre disposition en cas de question : vous pouvez ainsi les appeler au 0800 710 770 (numéro non surtaxé) du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.