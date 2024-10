Ultra bien équipé, ce vélo électrique familial alléchant franchit un nouveau cap

Hippoko Bike s’associe à la plateforme Jungle Bike pour faciliter la réparation et le service après vente de son vélo électrique de type longtail. Un bon moyen d’élargir sa cible d’utilisateurs, et de démocratiser son modèle dont le rapport qualité-prix n’a rien à envier à la concurrence.

Il y a un an et demi, la jeune entreprise française Hippoko Bike lançait son tout premier vélo électrique – un longtail plus précisément – sobrement nommé Hippoko. À l’époque, le fabricant se limitait à de la vente en direct, sans aucune expédition. L’idée étant que le client vienne lui-même essayer le vélo avant l’achat.

Mais surtout, cela lui permettait de garder le contrôle sur le SAV. Cette méthodologie avait cependant ses limites : difficile en effet d’élargir la cible d’utilisateurs à qui l’on peut vendre le vélo, puisque Hippoko Bike se limitait alors à quelques villes que sont Nantes, Angers et Paris. Cette époque et désormais révolue.

Ouvrir le champ des possibles

Depuis cet été, Hippoko Bike a noué un tout nouveau partenariat avec Jungle Bike, plateforme qui met en relation les réparateurs de vélo et les cyclistes, pour faciliter l’entretien, la réparation et le service client de ses vélos, nous informe Clément Royer, l’un des associés de l’entreprise.

« Grâce à ce partenariat unique, chaque utilisateur d’Hippoko Bike peut être certain de trouver un atelier qualifié près de chez lui, quel que soit l’endroit où il se trouve. Cela garantit un service après-vente optimal, un entretien facile et un suivi régulier du vélo », nous explique-t-il. L’autre avantage de Jungle Bike, c’est leurs interventions à domicile.

Cela peut paraître anodin, mais ce type de partenariat peut tout changer dans la vie d’une entreprise. Elle lui ouvre le champ de possible et l’accès à tout le territoire français sans se soucier du SAV, puisqu’il est lui-même géré par un partenaire spécialisé dans ce type de prestation.

Hippoko Bike propose qui plus est un longtail électrique extrêmement alléchant sur le papier. Son prix : 2399 euros, tout équipé. Cela comprend, de série, des barres de maintien, deux coussins, des panneaux de bois vernis pour les pieds des passagers arrière, des garde-boue, un panier avant et des phares avec feu-stop.

Un moteur coupleux

Du côté de la motorisation, ce longtail s’appuie sur le système Bafang RM G060 d’un généreux couple de 80 Nm, associé à un capteur de force et une double batterie d’une capacité totale de 960 Wh. Ajoutez à ça une petite gâchette d’assistance au démarrage, toujours pratique lorsque vous êtes chargés à l’arrière.

L’Hippoko repose sur enfin un cadre en aluminium, une transmission Shimano Altus 7 vitesses – relativement entrée de gamme, donc – de freins à disque hydrauliques Tektro HD-E350 ou encore des pneus de 24 pouces. Tous les composants (cadre, partie cycle, partie moteur, batterie) sont garantis 2 ans.