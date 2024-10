Ce vélo électrique en location pensé pour les livreurs propose vraiment de bonnes idées

Capable de transporter de lourdes charges, conçu pour être stable et robuste, le Swapfiets Power Plus se veut le meilleur ami du livreur à vélo électrique.

Source : Vroegh

Quand on est livreur à vélo, les besoins sont différents du vélotaffeur classique. Gros colis, longues distances, inconfort, ces métiers sont parfois ingrats et durs. Mais un bon vélo électrique peut faire la différence. C’est ce à quoi s’est attelé Swapfiets avec un modèle totalement dédié.

La marque néerlandaise, apparue en 2020 en France, propose deux vélos mécaniques et deux vélos électriques en location. Ce service est d’ailleurs le seul à autoriser aux livreurs, avec un abonnement spécifique via un haut kilométrage, quand les rivaux Dance, Véligo, Motto et Red-Will les interdisent purement. Pour mieux les accompagner, Swapfiets continue sa collaboration avec l’agence de design Vroegh, qui a déjà travaillé sur le vélo cargo extensible Cyclr ou les Veloretti.

Confort, stabilité, praticité

Le Swapfiets Power Plus est ainsi bien plus costaud que l’actuel haut de gamme Power 7. Ce vélo électrique pour livreurs est conçu pour supporter 170 kg, et rester stable même en cas de charge sur les deux porte-bagages. En taille unique, le VAE privilégie une posture droite via sa potence haute et réglable, pour s’adapter aux gabarits de 155 à 205 cm. Question style, on est pas loin du concept Decathlon Btwin Magic Bike !

Source : Swapfiets Source : Swapfiets Source : Swapfiets Source : Swapfiets

Sans aucune suspension, le Power Plus est rigide, mais les gros pneus larges de 65 mm devraient garantir un minimum d’amorti au fil des kilomètres. En parlant de distance, la batterie de 540 Wh garantit 85 km d’autonomie (mode éco), est facilement amovible et se recharge en 3h30. Autre élément de confort, le moteur Shimano EP6 et ses 85 Nm réduisent l’effort tout en étant doux à l’usage, couplé à une transmission monovitesse.

Swapfiets complète le tout avec un long garde-boue avant pour se protéger des éclaboussures, des freins à disque hydrauliques pour la sécurité et un antivol de roue. Bonus, une prise USB vient alimenter la batterie du smartphone, indispensable pour afficher la navigation et l’application de livraison pendant des heures.

Le vélo électrique Swapfiets pour livreurs en France ? Et à quel prix ?

Petite ombre au tableau, ce vélo électrique n’existe pas encore en France, enfin à Paris, seule ville française où Swapfiets continue d’opérer. Le Swapfiets Power Plus est disponible initialement dans trois pays : Belgique, Pays-Bas et Allemagne.

Le Power Plus bientôt en France ? // Source : Swapfiets

Son coût est de 139,90 euros/mois en abonnement, sans apport de 29,90 euros en cas d’engagement minimum de 6 mois. Les réparations et entretien du VAE de livraison sont incluses, tout comme l’intervention en cas d’impossibilité de rejoindre l’atelier Swapfiets.