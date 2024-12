Louer un vélo (électrique) entre particuliers devient simplissime grâce à cette nouvelle plateforme française

Fraîchement lancée par Arnaud et Clément Huvelin, la plateforme AirBikes a un objectif clair : faciliter la location de vélos mécaniques et électriques entre particuliers, grâce à un système de réservation géré en quelques clics seulement.

Source : Coen van de Broek via Unsplash

AirBikes est une toute nouvelle plateforme imaginée par un binôme répondant au nom de Arnaud et Clément Huvelin. Le principe de leur projet est simple : rendre la location de vélos électriques et mécaniques la plus simple possible entre particuliers, où que vous soyez en France.

VTT, vélo de route, grave, vélo cargo ou vélo urbain : selon vos besoins, c’est à vous de dénicher depuis une carte ou une liste de vélos proposée le cycle qu’il vous faut pour une demi-journée, une journée voire plusieurs jours. « Les annonces incluent des photos, des descriptions détaillées, et des prix clairs (assurance et frais inclus) », précise le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Assurance intégrée

La force d’AirBikes réside justement dans son assurance intégrée. Sans assureur – Laka en l’occurrence -, il aurait été difficile de rassurer la communauté et les propriétaires de vélos. Cette assurance prend en charge les réparations en cas de dommages, le vol avec un remboursement de la valeur du vélo sans aucun taux de vétusté – nous a-t-on précisé au téléphone – et les dommages causés à des tiers.

Source : AirBikes

Comme expliqué précédemment, tout ceci est déjà inclus dans le prix de location. Par ailleurs, des conditions d’éligibilité ont été imposées pour mettre en location un cycle : un bon entretien, un vélo sécurisé ou encore l’obligation d’avoir un numéro de série ou un code APIC. Si vous souhaitez mettre votre biclou en location, il est donc nécessaire de respecter ces quelques prérequis.

Nous avons contacté les fondateurs pour comprendre comment AirBikes parvient à vérifier le niveau d’entretien d’un vélo à distance. « Pour l’instant, on n’a pas traité le sujet, on n’a pas mis en place un système check in et check up. Mais à l’avenir, il y aura un système d’étoiles un peu à la Blablacar pour noter les vélos », nous prévient-on au téléphone.

En outre, AirBikes « se mettra toujours du côté du client ». Par exemple, « si un client loue un vélo qui n’est pas en bon état, le propriétaire pourrait perdre sa journée de location et le client serait remboursé », ajoute Clément Huvelin.

Pour chaque réservation – qui n’est pas automatique -, le loueur du vélo vérifie si tout lui convient et accepte la demande. Une fois cette étape franchie, une fenêtre conversationnelle s’ouvre entre les deux parties directement depuis le site AirBikes. À eux ensuite de se donner un point de rendez-vous pour procéder à la remise du vélo.