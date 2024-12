Décidément, les faillites s’enchaînent en cascade dans le vélo en cette fin d’année 2024

La fin d’année 2024 est d’une cruauté sans nom pour le secteur du vélo mécanique et vélo électrique. Une nouvelle entreprise, néerlandaise encore, a été contrainte de se déclarer en faillite après l’échec de son rachat.

Source : Pilot Cycles

Simplon (insolvabilité, Autriche) fin septembre, WATT (faillite, Pays-Bas) début septembre, Timyo (faillite, Pays-Bas), Fuell (faillite, France-USA) en octobre, Stella (faillite, Allemagne) mi-novembre, Smafo, (insolvabilité, Allemagne) en décembre, Amslod (faillite, Pays-Bas) fin décembre , Cargoroo (faillite, Pays-Bas) il y a quelques jours.

Depuis quelques mois, cette triste liste d’entreprises en déroute ne fait que s’allonger et montre à quel point la filière du vélo rencontre des difficultés profondes en cette fin d’année 2024 (inflation, baisse de la demande, surstockage). À peine le temps de retrouver ses esprits qu’un nouvel acteur est déclaré en faillite, nous apprend Nieuwsfiets : il s’agit d’un petit fabricant néerlandais, nommé Pilot Cycles.

Un rachat qui capote

Déclaré en faillite le 24 décembre, Pilot Cycles était pourtant sur le point de se faire racheter par Cosinus Group Capital Partners pour repartir de l’avant. En vain : le processus a finalement échoué, ne laissant aucune autre porte de sortie à ses dirigeants. Pilot s’était surtout spécialisé dans la fabrication de VTT, route et gravel, notamment en titane.

Selon ses bilans financiers déposés auprès de la Chambre de Commerce, Pilot Cycles souffrait depuis plusieurs années déjà : déficitaire en 2019 avec des fonds propres à -48 891 euros, la marque a complètement décroché en 2021 avec un déficit de 295 882 euros, réduit à 206 679 euros un an plus tard. Aucun chiffre n’a filtré sur son exercice 2023 et 2024.

C’est quoi la suite ?

Le fait est que des discussions avancées avaient été entreprises avec Cosinus Group Capital Partners en vue d’un rachat, avant qu’un accord ne soit trouvé. Aucune raison particulière n’a filtré quant à l’échec de ce dernier. À voir désormais si l’administrateur en charge du processus de faillite trouvera une solution pour un potentiel redémarrage.