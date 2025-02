Il recycle des puffs pour fabriquer une batterie de vélo électrique, et ça marche

En récoltant 130 puffs jetées dans l’environnement, un Britannique a conçu une batterie pour vélo électrique, pour un coût dérisoire mais au terme d’une longue fabrication maison.

Recycler ou reconditionner une batterie de vélo électrique, c’est possible. La technologie lithium-ion le permet facilement, quand les cellules sont récoltées en fin de vie. Ces batteries sont aussi présentes dans un objet tendance chez les jeunes : les puffs.

Des petites piles jetées dans la nature

Ces cigarettes électroniques à utilisation unique sont une aberration écologique, puisque jetées avec leur emballage plastique ou aluminium une fois en fin de vie, mais surtout avec leur pile lithium-ion. « En rentrant du travail, j’ai remarqué de plus en plus ces puffs sur le sol ou sur la route », raconte Chris Doel à NBC News, « j’ai observé à leur base des lumières et donc un certain potentiel électronique« .

Chris Doel a récolté 130 puffs dans les rues ou sur le bord des routes. // Source : Chris Doel/Youtube

« Ainsi, j’ai commencé à les récolter, puis à les disséquer, pour voir qu’elles pouvaient finalement être utilisées 500 fois” explique le Britannique. Plutôt que ramasser ces déchets et les jeter ensuite, il a décidé de les réutiliser, d’abord dans une batterie externe avec 35 puffs. Puis devant ce premier essai et la montagne de puffs récoltées, il a poussé le concept plus loin en assemblant une batterie de vélo électrique.

130 puffs = 1 batterie performante pour vélo électrique

On le voit sur les images partagées par Chris Doel, la capacité de chaque petite pile est de 5,55 Wh. Certes, le voltage est bas (3,7 V), donc inadapté à une assistance de vélo électrique. Un moteur de VAE procure 24 V au minimum, plutôt 36 V sur la plupart des modèles, voire 48 V sur certains (Valeo Cyclee par exemple).

Une pile lithium provenant d’une cigarette électronique jetable « puff ». // Source : Chris Doel/Youtube

Mais en combinant 130 batteries de puffs (parallèle et en série), il arrive à tirer assez d’énergie pour transformer un vélo mécanique avec une petite assistance électrique. Selon ses calculs, chaque module de 10 piles délivre 30 A, 13 modules permet 48 volts, soit 1 500 W à la clé. C’est même trop pour un VAE, normalement autorisé à 250 W en Europe (puissance nominale).

Une autonomie de 50 km pour 72 euros

En théorie, la pratique est assez simple, mais le processus est long :

Démonter chaque batterie

Vérifier la tension et la niveler

Appliquer un conducteur pour connecter chaque lot de 10 piles

Imprimer 13 modules en 3D pour l’assemblage de chaque lot

Assembler les modules entre eux

Ajouter un contrôleur (BMS)

Souder les connections électriques et ajouter une sonde thermique

Enfermer et isoler le tout dans un boîtier avec les prises, ports, bouton et écran.

Ne pas oublier un moduleur entre la batterie et le moteur arrière

Après une construction très artisanale mais sûre, Chris Doel a testé son vélo électrique maison. La batterie dispose d’une capacité permettant 33 km avec l’ accélérateur (interdit hors speedbikes). Il estime l’autonomie à 50 km avec une assistance électrique et un pédalage classique, sans utiliser l’accélérateur. Le coût est d’environ 60 livres (72 euros), comparé à minimum 300 euros pour une batterie 48 V équivalente dans le commerce.

130 piles de puffs suffisent à 50 km d’autonomie en condition réelle sur un vélo électrique. // Source : Chris Doel/Youtube

Trop de déchets : les puffs désormais interdites en France

L’initiative de Chris Doel est louable, mais il faudrait des centaines de recycleurs en batterie de vélo pour arriver à bout des déchets. Il explique que 5 petites batteries de puffs – ou 2 grosses comme utilisées ici – sont équivalentes à une batterie d’iPhone 15. Pire, rien qu’au Royaume-Uni, le gouvernement estime que 260 millions de puffs ont été jetées en 2023. C’est l’équivalent de 5 000 voitures électriques ou 1,3 million de vélos électriques.

La France a réglé le problème à la source en interdisant les puffs, tandis que le Royaume-Uni les bannira à partir de juin 2025.