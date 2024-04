L’Observatoire du Cycle 2023 organisé au festival Vélo In Paris a été l’occasion d’aborder la thématique du recyclage des batteries de vélos électriques. À ce sujet, Frédéric Hedouin, Directeur Général de Corepile, une entreprise spécialisée dans le recyclage des piles et des petites batteries, a pris la parole pour nous éclairer sur la situation actuelle.

Que le vélo électrique et le vélo mécanique se soient pris une petite claque en 2023 est une chose. Que la filière ait un plan d’attaque et des idées concrètes pour retrouver la croissance en est clairement une autre. Au milieu de ça, des enjeux écologiques importants se jouent : comment rendre les VAE plus propres ?

À cette question, Frédéric Hedouin, Directeur Général de Corepile, entreprise spécialisée dans le recyclage des piles et petites batteries, s’est exprimé sur le sujet à l’occasion de l’Observatoire du Cycle 2023 organisé au festival Vélo In Paris. Au cœur de cette discussion : le recyclage des batteries et leur durabilité.

Des batteries bientôt plus propres

« La filière du recyclage des batteries n’est pas obligatoire, mais elle va le devenir en 2025 sous certains agréments », débute l’intéressé, qui évoque ici une loi pour rendre les batteries plus propres. Elle imposera notamment la collecte et le recyclage des déchets de batteries de véhicules électriques.

Et de poursuivre : « L’industrie, il faut le dire et le reconnaître, est très vertueuse. Surtout que le vélo électrique est aussi très bon pour le business et la responsabilité environnementale. On existe depuis 25 ans sur les piles et les batteries classiques. On a été ravi de pouvoir développer cette filière grand public depuis 2018. Les fabricants nous ont fait confiance, on a aussi ajusté nos barèmes pour être auprès de l’équilibre économique », explique-t-il.

Le niveau de recyclage d’une batterie est considéré par Frédéric Hedouin comme « très bon ». « Une batterie, c’est composé essentiellement de métaux. Ça capte les électrons et ça les libère selon des caractéristiques de puissance et de voltage. Nous, on récupère 65 % du poids nominal des métaux, comme le cobalt, le manganèse ou encore un tout petit de lithium qui ne représente que 1 % de l’ensemble », expose M. Hedouin.

Aujourd’hui, des efforts supplémentaires doivent être faits pour pousser toujours plus loin le curseur du recyclage. « L’industrie doit encore se restructurer, il faut trouver un marché de l’occasion pour la batterie, on va travailler sur ce sujet », révèle Frédéric Hedouin. « On a collecté 200 000 unités en 7 ans : c’est ce qui a été mis sur le marché du VAE entre 2017 et 2018 », contextualise-t-il.

« Il ne faut pas diaboliser le sujet » des incendies de batterie

« La durée de vie d’une batterie, c’est de 8 à 10 ans. C’est long. », estime Frédéric Hedouin. Avec des fortes ventes enregistrées ces dernières années, la filière du recyclage aura un rôle majeur à jouer d’ici la fin des années 2020 et le début de la décennie 2030. C’est à cette période que toutes les batteries récemment mises sur le marché arriveront en fin de vie. La case recyclage sera alors essentielle.

En réaction aux nombreux incendies de batteries qui ont notamment frappé les États-Unis, et plus particulièrement New York, Frédéric Hedouin joue la carte de la prudence. « Il ne faut pas du tout diaboliser le sujet. Certes, cela reste de l’énergie, mais ce n’est pas du gros voltage », tient-il à rassurer.

« C’est quand même de l’énergie, avec des solvants ou bien de l’électrolyte inflammable. D’autres solutions plus inertes devraient arriver avec un niveau d’inflammabilité et des risques moindres ». Dans tous les cas, on ne peut que vous conseiller d’acheter des batteries certifiées pour minimiser les risques.