Les vélos électriques reconditionnés ont explosé en France, et ils sont plus récents que vous ne le pensez

Neold, entreprise spécialisée dans le vélo électrique reconditionné, a publié une étude basée sur l’analyse de plus de 50 000 annonces de VAE d’occasion. Une belle aubaine pour prendre de la hauteur sur ce marché en pleine explosion.

Source : Upway

Le marché du vélo électrique reconditionné a le vent en poupe. Ces dernières années, plusieurs acteurs majeurs ont été mis sur le devant de la scène, à l’image d’Upway ou de Rutile. Et pour se faire une idée plus précise de ce phénomène, Neold a récemment publié une étude à partir de l’analyse de près de 50 000 annonces de VAE d’occasion ou reconditionnés, issues de plateformes comme Leboncoin et d’outils internes. En voici les principaux enseignements.

Déjà, faut-il savoir que la « hausse exponentielle des ventes post-Covid se ressent dans la part des vélos remis en vente ». On le voit très clairement dans l’une des premières infographies de l’étude : 19 % des vélos reconditionnés vendus en 2024 ont été « produits » en 2022, un chiffre qui baisse à 17 % pour l’année de production 2023.

Des VAE reconditionnés assez récents

Fait intéressant : entre 2020 et 2024, 76 % des VAE remis en vente ont moins de cinq ans. L’enseignement principal que l’on peut en tirer est le suivant : ¾ des vélos électriques reconditionnés vendus aujourd’hui sont donc relativement récents. Et preuve que la pratique du vélo a augmenté, la distance moyenne parcourue par un VAE d’occasion était de 800 km en 2024, contre 400 km en 2020.

Source : Upway

Le marché du VAE reconditionné est dominé par les marques grand public, avec Decathlon en tête (11,03 %) Nakamura d’Intersport (10, 74 %) et Gitane (9,91 %) pour compléter le podium. Derrière, plusieurs autres marques se bousculent : Giant (5,42 %), Cube (5,20 %), Moustache (4,41 %), Lapierre (4,29 %), Haibike (3,62 %), Neomouv (2,84 %), Wayscral (2,73 %) et Kalkhoff (2,72 %).

Bosch et Shimano ont la confiance des cyclistes

Du côté des motorisations, Bosch et Shimano sont hautement représentés : 40 % des VAE reconditionnés vendus sont équipés d’une de leur motorisation. Ces marques sont en effet rassurantes pour les consommateurs et plus que réputées sur le marché. Il n’est pas étonnant que les clients se tournent donc vers ces acteurs.

Un vélo électrique reconditionné coûte en moyenne 40 % de moins que son équivalent neuf, à usage, état et performance équivalents. Une économie non négligeable, surtout pour les modèles haut de gamme. Sur Upway, on peut en effet observer des ristournes gargantuesques sur certains modèles.

Source : Upway

Aussi, la capacité moyenne des batteries a bondi de plus de 40 % en huit ans : 400 Wh en 2016, contre 570 Wh en 2024. Une évolution qui accompagne le besoin croissant d’autonomie, et la tendance à la « SUV-isation » du vélo électrique. Plus un vélo est lourd enr raison d’un cadre imposant par exemple, plus il aura besoin d’énergie et donc d’une grosse batterie.

Les VTT clairement en tête

Quid des catégories de vélos électriques reconditionnés ? Les VTT dominent (45,2 %), suivis des vélos de ville (23,28 %) et des VTC (20,58 %). Les vélos de route, pliants, cargos ou gravel restent marginaux. Toutefois, chez les professionnels, les vélos pliants représentent 7,25 % des volumes, contre seulement 0,96 % chez les particuliers.

En ce qui concerne la répartition régionale, l’Île-de-France est en tête avec 40,18 VAE d’occasion en vente pour 10 000 habitants, suivie de près par la Nouvelle-Aquitaine (39,84) et la région PACA (39,75). En revanche, des zones comme les Hauts-de-France ou le Centre-Val de Loire restent en retrait, avec moins de 25 vélos pour 10 000 habitants.