Cette marque française lance un nouveau casque vélo avec tout plein d’accessoires intégrés

Ekoi vient de lancer le City Style. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un casque vélo urbain ne manquant pas de style, qui propose une visière ou un écran de protection, ainsi qu’une lampe arrière.

Née en 2001 à Roubaix, la marque Ekoi n’a cessé de grandir jusqu’à équiper plusieurs équipes professionnelles avec ses équipements. Mais le développement du vélo urbain est trop important pour passer à côté : voici donc le nouveau casque d’Ekoi, le City Style, qui, en plus d’afficher un look soigné, intègre une lampe pour renforcer votre sécurité. Une vidéo de présentation a été publiée sur leur chaîne YouTube officielle il y a quelques jours.

Un casque pensé pour toutes les saisons

L’Ekoi City Style est un casque modulable qui s’adresse aux cyclistes urbains. Un profil de cycliste vélotaffeur utilisant le vélo au quotidien, peu importe la météo.

Ekoi a fait en sorte de pouvoir faire évoluer ce casque, on pense notamment aux inserts cachant les ventilations. Il est alors possible d’ajouter les inserts en hiver et jours de pluie pour rester au sec et au chaud, et à l’inverse les enlever l’été pour favoriser la ventilation et éviter de suffoquer sous son casque.

On remarque aussi la présence d’un filet anti-insectes ou encore d’une boucle magnétique pour gagner du temps à chaque fois qu’on met son casque. C’est hyper pratique au quotidien et de plus en plus répandue.

Un éclairage intégré

Puisque le vélotaf est une pratique pouvant mener à rouler de nuit, être bien vu avec un éclairage homologué est essentiel. Ce casque Ekoi City Style aidera en ce sens avec un éclairage blanc à l’avant et rouge à l’arrière. 5 modes d’éclairage sont proposés et la batterie de 480 mAh offre une autonomie allant jusqu’à 7 heures d’éclairage et 2 000 cycles de charge. Il faudra 1h30 pour charger le casque via une prise USB-C sur la lampe arrière. La puissance des éclairages est de 50 lumens.

L’Ekoi City Style est décliné dans différentes versions, avec un écran polycarbonate de protection devant les yeux ou une simple visière. On remarque aussi une déclinaison peinte dans une teinte réflective.

Les nombreuses teintes permettent de personnaliser son casque à ses outfits. Deux tailles sont disponibles : S/M et L/XL. La version équipée seulement d’une visière débute à 99 euros, la version dotée d’un écran de protection plus large est à 149 euros. Pour le lancement du modèle, Ekoi propose une remise de 50 %, temporaire sur ses tarifs.