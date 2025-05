Ces sacoches vélo françaises sont garanties à vie

Le vélo longue distance se développe autant que les trajets domicile-travail. Et pour répondre à ces usages, ajouter des rangements sur son vélo devient essentiel. Cette société française propose des sacoches en tissu recyclé, garanties à vie.

Sacoche Ratio Rollmop // Source : Ratio

Que ce soit pour emporter un kit de réparation en cas de crevaison, quelques outils, de la nutrition pour une longue sortie ou encore des effets personnels utiles au quotidien pour le vélotaf ou un voyage à vélo, les sacoches sont devenues indispensables et se multiplient. La société française Ratio, spécialisée dans les accessoires pour vélos urbains, vient de présenter deux produits également pensés pour les cyclistes s’aventurant au-delà des villes.

Deux petites sacoches fabriquées en France

Ces produits, présentés récemment par Ratio et relayés par Transition Vélo, ne sont pas ceux offrant le plus grand volume de chargement. La sacoche de guidon, nommée Rollmop, affiche une capacité de 2,5 litres, tandis que la sacoche de selle Kudo propose 0,5 litre.

La Rollmop est conçue pour s’accrocher facilement sous un guidon. Quatre sangles permettent de la fixer au cintre, et une option bandoulière est prévue pour la porter à l’épaule. Sur les côtés, des filets permettent de glisser rapidement des objets, même en roulant, sans avoir à l’ouvrir. De plus, un élastique extérieur permet de maintenir d’autres accessoires ou vêtements.

La Kudo est plus basique : elle se fixe à l’aide d’une sangle velcro sur les rails de la selle. Elle est idéale pour y glisser une chambre à air, des démonte-pneus et une cartouche de CO₂, afin de réparer une crevaison rapidement et en toute autonomie. Son design compact et sobre permet de l’installer discrètement sur un vélo de route, sans dénaturer sa ligne.

Un tissu recyclé et une fabrication française

Ce qui distingue ces deux sacoches des autres références sur le marché, c’est le choix du tissu. Il s’agit d’une toile Cordura 1000D étanche, fabriquée au pied du Vercors à partir de tissu recyclé collecté localement.

On retrouve des fermetures à zip YKK Aquaguard, imperméables. Deux coloris sont proposés : noir ou coyote (beige). Chaque coloris intègre des détails réfléchissants pour améliorer la visibilité du cycliste.

Garantie à vie

À 120 euros pour la sacoche Rollmop (sous le guidon) et 48 euros pour la sacoche Kudo (sous la selle), ce n’est pas donné. Heureusement, Ratio propose une garantie à vie sur ses produits. Comme l’explique la marque sur son site : « Une couture qui lâche, un zipper qui ne fait plus son job : on répare ! »