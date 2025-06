Moins de 20 kg et propulsé par le moteur DJI : ce VTT électrique a de quoi séduire

La marque tchèque Crussis va présenter une toute nouvelle gamme de VTT électriques au plus grand salon vélo d’Europe, l’Eurobike. L’une des versions exhibées passerait sous la barre des 20 kg, grâce à un cadre en carbone et la présence du moteur DJI Avinox.

À l’occasion du salon Eurobike 2025, qui se tiendra à Francfort du 25 au 29 juin, la marque tchèque Crussis présentera une nouvelle gamme de vélos électriques, nous apprend eBikeNews. Parmi les sept modèles de VTTAE annoncés, l’un se distingue d’emblée par un poids inférieur à 20 kg, une valeur peu courante sur le segment. Ce résultat est notamment rendu possible par l’utilisation d’un cadre en carbone et l’intégration du nouveau moteur DJI Avinox.

Ce moteur de 2,52 kg revendique une puissance maximale de 1000 W et un couple de 120 Nm en mode Boost (105 Nm en standard). Nous avions pu l’essayer à deux reprises, pour des résultats vraiment impressionnants.

Sept versions au total

Deux batteries sont proposées : 600 Wh (2,87 kg) ou 800 Wh (3,74 kg), avec des autonomies oscillant entre 167 et 157 kilomètres. Des chiffres vraisemblablement obtenus en mode Eco, et donc à relativiser selon les usages. Avec le mode d’assistance le plus puissant, le rayon d’action devrait naturellement être plus faible en raison d’une consommation d’énergie plus élevée.

Au total, la gamme se décline en trois modèles carbone et quatre variantes en aluminium. Ces dernières se répartissent entre deux semi-rigides et deux tout suspendus. Un choix qui traduit une volonté de s’adresser au maximum de profils de cyclistes, du sportif au randonneur plus amateur.

Rendez-vous à l’Eurobike

Tous les modèles devraient embarquer un écran OLED 2 pouces du système Avinox, étanche à l’eau et à la poussière. S’y ajoutent un mode Walk — utile à basse vitesse ou dans les montées à pied — et une assistance automatique au démarrage en côte, deux fonctions toujours appréciées.

Aucune photo n’a pour l’instant été publiée par la marque, ce qui laisse en suspens une part essentielle du vélo : celle du design et de l’ergonomie. Le rendez-vous est donc donné à Francfort pour juger sur place de cette nouvelle gamme.