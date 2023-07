Démystifier l’électrique : testez gratuitement des voitures électriques lors des Electric Test Days

Naviguer dans le monde des voitures électriques peut sembler intimidant pour les novices. Des questions sur l'autonomie, le temps de charge, la maintenance et même le choix de la voiture parfaite peuvent souvent sembler insurmontables. Mais les Electric Test Days sont là pour aider à lever ces obstacles et à éclairer votre chemin vers un futur plus durable.

Acheter une voiture électrique peut s’avérer être un défi, surtout pour ceux qui sont nouveaux dans cet univers.

L’acceptation de la conduite automatique, le démantèlement des préjugés sur les véhicules électriques, la compréhension de l’autonomie, de la charge et du temps de charge, de la fiabilité, de l’entretien, du freinage régénératif, des technologies de batteries, de la charge à domicile et sur l’autoroute, des longs trajets et bien d’autres facteurs sont à prendre en compte. Une fois toutes ces considérations prises en compte, le choix de la voiture à acheter peut sembler presque insurmontable. C’est là que les Electric Test Days entrent en jeu.

Les Electric Test Days sont une série d’événements qui parcourent les grandes villes de France, proposant des essais de voitures électriques. Sur une période de six dimanches dans six villes différentes, ces journées offrent l’opportunité de discuter avec des experts en véhicules électriques, de rencontrer des concessionnaires et des prestataires, notamment ceux qui installent des bornes de recharge à domicile.

L’événement nantais

Ce 9 juillet, nous avons eu l’opportunité de participer à l’événement à Nantes, qui se déroulait à l’Hippodrome. Alors que notre objectif n’était pas de tester des véhicules pour notre compte, j’ai profité de l’occasion pour prendre le volant de certains modèles, dont la Fiat 500, la VinFast VF8, la Smart #1, la Jeep Avenger et la Ford Mustang Mach-E.

Le VF8 de VinFast est une voiture intrigante. Bien que j’aie eu l’occasion de conduire une version américaine et non la version européenne homologuée, je peux affirmer que ce véhicule est très prometteur. La grande énergie et les investissements massifs de VinFast, un constructeur vietnamien, sont manifestes dans cette voiture. Son premier modèle électrique, le VF8, offre des caractéristiques impressionnantes et un système d’infodivertissement fortement inspiré de Tesla. Les modèles VF6 et VF7, quant à eux, pourraient être plus intéressants pour le marché français.

Ensuite, la Smart #1, une combinaison fascinante de design Mercedes et de technologie Geely, offre des performances impressionnantes. Avec sa puissance, elle est très agréable à conduire et propose des options haut de gamme.

La Jeep Avenger, d’une longueur un poil supérieure à 4 mètres, est plus modeste en termes de puissance, mais elle est compacte, maniable et son design carré facilite la perception des angles. Bien sûr, cela suppose de mettre de côté toutes les préconceptions que vous pourriez avoir sur ce qu’une Jeep devrait être. Enfin, la Ford Mustang Mach-E : une voiture sous-estimée, agréable à conduire, avec une belle morsure et une apparence élégante.

Bien sûr, une conduite de 10 à 15 minutes ne permet pas de se faire une opinion complète sur un véhicule, mais cela donne l’opportunité de le comparer avec d’autres, de le prendre en main et de vérifier si elle convient à toute la famille.

J’ai été témoin de nombreux curieux, certains avec des préjugés, mais tous prêts à les dépasser. Le fait qu’ils aient pris le temps de se rendre à un tel événement témoigne de leur volonté de passer à l’électrique. Les concessionnaires sont là pour vendre, bien sûr, mais l’ambiance est agréable. J’aurais imaginé un événement plus grand, mais l’animation, les stands de partenaires et les options de restauration ont créé un environnement propice aux échanges.

Je recommande vivement de consulter les dates disponibles et de prendre rendez-vous. Les Electric Test Days sont une excellente occasion de faire le saut vers l’électrique et de rejoindre le mouvement vers une mobilité plus durable. Il y a des dates prévues jusqu’en 2024, alors ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans le monde de l’électrique.

