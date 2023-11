Le créateur de l’hoverboard présente une voiture électrique sur deux roues

Shane Chen, connu pour avoir inventé l'hoverboard, ne s'arrête jamais de créer. Il vient de lancer une idée qui pourrait changer nos routes : une voiture électrique qui ne roule que sur deux roues. C'est une drôle d'idée, mais avec ce qu'il a déjà réussi avec l'hoverboard, pourquoi pas ?

Quand on pense à une voiture électrique, on imagine souvent une voiture classique, mais qui ne fait pas de bruit et qui se branche au lieu de faire le plein. La plupart du temps, leur design suit la même recette que les voitures à essence, même si on a quelques exceptions comme la Hyundai Ioniq 6 ou le Cybertruck de Tesla. Mais avec Shane Chen, on part dans une tout autre direction.

Son idée, c’est de prendre le principe de l’hoverboard, cette planche électrique qui tient toute seule en équilibre, et de le passer à la taille d’une voiture. Imaginez un peu : une voiture qui aurait seulement deux roues, une devant et une derrière, et qui pourrait quand même transporter cinq personnes.

Comment ça tient debout ?

L’équilibre, c’est le mot clé de ce projet. D’après Inventist, l’entreprise de Chen, ce nouveau type de véhicule serait aussi stable qu’une voiture à quatre roues. Ça paraît fou, mais ils disent que c’est possible grâce à un système super avancé qui ajuste le poids et garde la voiture droite, même à l’arrêt.

Pour tourner, ce serait un peu comme sur l’hoverboard : la voiture changerait de direction en faisant tourner les roues à des vitesses différentes. Si elles vont dans des sens opposés, la voiture pourrait même pivoter sur place. Pratique pour se garer dans les petits espaces !

Mais, c’est une moto ?

Qui dit deux roues… dit moto ? La nouvelle idée de Shane Chen, c’est en fait une sorte de grosse voiture qui roule sur deux roues comme un hoverboard. Elle se tient droite toute seule, peut prendre jusqu’à cinq personnes à bord, et aussi c’est plus sûr que sur une moto parce que tout le monde est à l’intérieur et pas dehors. En plus, elle peut tourner sur elle-même, ce qui est super pratique pour se garer.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Conduire cette voiture devrait être plus simple que conduire une moto, car elle ne demande pas d’avoir de l’équilibre (stabilité autoportante). En gros, c’est comme une voiture classique, mais avec seulement deux roues et plein de nouvelles astuces.

C’est pour quand ?

Shane Chen et son équipe sont enthousiastes. Ils pensent que leur invention pourrait vraiment changer la façon dont on se déplace. Mais pour l’instant, on n’a pas beaucoup de détails. On ne sait pas comment on va conduire cette voiture, ni quand on va pouvoir voir un vrai prototype.

C’est sûr que cela soulève plein de questions : est-ce que ce sera facile à conduire ? Est-ce que ce sera sûr sur la route avec tous les autres véhicules ? On n’a pas encore les réponses, mais l’idée est là, et elle est intrigante.