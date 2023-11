Pourquoi les voitures électriques perdent plus de valeur que les thermiques selon cette étude

Les voitures électriques sont parmi celles qui perdent le plus de valeur avec le temps selon une étude américaine. À ce petit jeu, toutes ne sont pas égales pour autant, avec la palme revenant à la Tesla Model 3 qui conserve une belle part de sa valeur au fil des années.

Toutes les voitures électriques ne se valent pas en terme de valeur résiduelle après quelques années passées sur la route. Dans le monde d’avant, on avait tendance à entendre qu’une voiture perdait au moins 20 % de sa valeur à partir du moment où elle quittait le parking du concessionnaire.

Pendant pas mal de temps, notamment sur la Tesla Model 3, ça a été tout le contraire. En effet, nous avons déjà expliqué comment en 2021 certains parvenaient à rouler gratuitement dans une Model 3 neuve tous les six mois. Aujourd’hui, c’est un peu différent, mais ça ne veut pas dire que la berline d’entrée de gamme chez Tesla ne parvient pas à garder sa valeur mieux que d’autres modèles.

La Tesla Model S garde moins sa valeur qu’une Model 3

Selon une étude du média américain iseecars, les cinq voitures électriques qui gardent le mieux leur valeur résiduelle après 5 ans sont :

Cependant, ce classement est à prendre avec des pincettes, notamment parce qu’il ne contient que des voitures électriques vendues aux USA depuis 5 ans au minimum, mais aussi parce que la dépréciation prend en compte les éventuelles aides à l’achat.

Ainsi, lorsqu’il est annoncé que la Tesla Model 3 a perdu 42,9 % de sa valeur sur 5 ans en moyenne, contre 55,5 % pour la Tesla Model S, il faut creuser un peu pour savoir ce que cela signifie concrètement.

En France, la Tesla Model 3 est annoncée à un prix de départ de 42 990 euros, mais en cumulant les aides, le prix final payé peut descendre à 31 490 euros seulement (bonus écologique de 5 000 euros, majoration pour les faibles revenus de 2 000 euros, prime à la conversion de 2 500 euros, prime ZFEm de 1 000 euros et surprime ZFE de 1 000 euros).

En d’autres termes, si au bout d’un an seulement, un acheteur ayant cumulé toutes les aides revend sa Tesla Model 3 pour 28 000 euros, il n’aurait perdu que 12 % par rapport à son prix payé. Cependant, la dépréciation calculée serait de 35 %, comme le prix catalogue lors de l’achat était de 42 990 euros.

Une perte de valeur imprévisible

La dépréciation de la Tesla Model S de son côté est forcément plus importante sur 5 ans, notamment parce que son prix de départ a énormément baissé, mais aussi parce que c’est la voiture qui a le plus évolué dans la gamme de la firme d’Elon Musk.

En 2018, une Tesla Model S 75 D s’échangeait contre 78 000 dollars outre-Atlantique au minimum, alors qu’aujourd’hui, une Tesla Model S Grande Autonomie y est affichée à 74 990 dollars, pour une voiture objectivement bien meilleure.

Il est ainsi logique que le prix sur le marché de l’occasion d’une Model S de 2018 ne dépasse pas 35 000 dollars, alors même qu’une Model 3 neuve est disponible pour moins de 38 990 dollars dans tout le pays. Toutefois, la berline de luxe de Tesla peut tout de même avoir des avantages face à la Model 3, heureusement.

Nous n’avons pas accès à des données similaires sur le marché Européen ou Français, mais les tarifs des Tesla neuves étant régulièrement revus à la baisse comme à la hausse, il est impossible de prévoir ce que l’on va perdre en quelques années de possession d’une voiture de la marque.

Sur cinq ans, l’étude américaine annonce une perte de valeur d’environ 49 % pour les voitures électriques contre 39 % pour les voitures au global (notamment à cause de la prise en compte des aides à l’achat), toutes motorisations confondues. En 2019, cette valeur était de 49,6 %. On imagine que la tension du marché de la voiture neuve facilite la revente d’occasion et tire les prix vers le haut.