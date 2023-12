Cette voiture électrique veut faire mieux que les Renault Scénic et Tesla Model Y, mais avec un gros point noir

Le constructeur chinois de voitures électriques, Maxus, veut lui aussi tenter de se faire une belle place sur le marché européen. Déjà présent avec ses utilitaires depuis peu, il lance également son SUV électrique, l'Euniq6 afin de rivaliser avec la Tesla Model Y.

Avez-vous déjà entendu parler du constructeur chinois Maxus ? Il y a de fortes chances que la réponse soit négative, et il n’y a rien d’étonnant à cela. Et pour cause, la firme est née du rachat de l’entreprise anglaise par le groupe SAIC (qui détient notamment MG), notamment associée à Wuling qui commercialise la Hongguang Mini EV, entre autres.

Un nouveau SUV électrique

À l’origine, Maxus est plutôt spécialisé dans les véhicules utilitaires, alors qu’il commercialise plusieurs modèles électriques en Chine. Mais la firme commence également son offensive en Europe, et pas seulement avec des camionnettes destinées aux professionnelles. C’est ainsi que le constructeur vend également son MIFA9 chez nos voisins belges. Il s’agit pour mémoire d’un grand monospace électrique, rivalisant avec le Zeekr 009 et le Denza D9.

Il concurrencera également le Volvo EM90 lorsque ce dernier verra le jour. Mais Maxus ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et veut aussi proposer des modèles plus grand public. Parmi eux, l’Euniq6, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV électrique plus conventionnel. Et bonne nouvelle, celui-ci est désormais disponible en Europe, mais pas encore chez nous pour le moment. En effet, seule la Belgique peut en profiter pour l’instant.

Un petit tour sur le site européen de la marque nous permet de découvrir ce nouvel arrivant, qui affiche des dimensions généreuses. Avec ses 4,74 mètres de long pour 1,86 mètre de large et 1,74 mètre de haut, il rivalise frontalement avec la Tesla Model Y. Mais côté style, l’Euniq6 semble un peu à la traîne, et cela n’est pas vraiment étonnant. Car il fut lancé en Chine en 2019 tandis que sa nouvelle génération est prévue pour 2025.

À bord, la présentation reste assez conventionnelle, notamment par rapport à son rival ou à la BYD Sea Lion, entre autres. Nous retrouvons cependant un écran tactile de 10,24 pouces, associé à un combiné numérique de 12,3 pouces. Mais là où le SUV électrique fait vraiment fort, c’est du côté de son coffre, qui affiche un volume de 754 litres. Ce qui est assez impressionnant même s’il reste en-dessous de celui de son rival américain avec 854 litres.

Un prix intéressant, mais

Sous son capot, le nouveau Maxus Euniq6 embarque un moteur électrique de 130 kW, ce qui équivaut à environ 177 chevaux. Il est associé à une batterie de 70 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 354 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Ce qui est correct sans être incroyable, puisque la Tesla Model Y peut atteindre les 455 kilomètres dans sa version Propulsion de base avec une batterie plus petite de 60 kWh.

Si la puissance de charge n’a pas été communiquée par le constructeur chinois, le SUV électrique peut passer de 30 à 80 % en 35 minutes. Là encore, c’est correct mais pas digne des meilleurs, notamment face à une Hyudai Ioniq 5 qui demande moins de 20 minutes grâce à son architecture 800 volts. En courant alternatif, la voiture se limite à seulement 6,6 kW, ce qui permet de charger de 5 à 100 % en 12 heures.

Au chapitre des aides à la conduite, la dotation semble intéressante, puisqu’elle inclut notamment le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le détecteur d’angles morts. En revanche, le SUV ne semble pas être doté de la conduite semi-autonome. Mais alors, quel est le prix de cet engin ? En Belgique, il est affiché à partir de 39 990 euros. Ainsi, il coûte moins cher que la Model Y, mais il ne devrait pas être éligible au bonus écologique en raison de sa fabrication en Chine.

De plus, il est également un peu plus cher que le Renault Scénic E-Tech, qui offre lui aussi de bien meilleures prestations, notamment en termes d’autonomie. Autant dire que le nouveau Maxus Euniq6 aura du travail pour se faire une place sur ce marché déjà très concurrentiel…