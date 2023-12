1000 km d’autonomie : c’est ce que promet cette nouvelle voiture électrique chinoise

Le constructeur chinois Yuanhang dévoile sa nouvelle berline électrique, baptisée Y6. Encore totalement inconnue, cette dernière devrait faire parler d'elle grâce à son incroyable autonomie, dépassant les 1 000 kilomètres. De quoi faire peur à Tesla ?

Au fil du temps, on commence à bien connaître les nombreuses marques chinoises qui font leur arrivée. On pense évidemment à MG, déjà présente en Europe depuis plusieurs années ou encore à BYD, qui devrait devenir le numéro 1 de l’électrique dans le monde. Mais il en existe d’autres moins connus mais en passe de le devenir, comme Zeekr par exemple.

Une berline intéressante

Et puis il y a Yuanhang. Si vous n’en n’avez encore jamais entendu parler, ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Car ce jeune constructeur, dont le nom signifie « voyage » en Chinois fut créé en 2022 et officialisé lors du salon de Chengdu. Il s’agit en fait de la division premium du groupe Dayun, basé à Yuncheng. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme à de grandes ambitions, puisqu’elle prévoit de lancer pas moins de quatre modèles.

Et voici que le premier vient tout juste d’être dévoilé dans sa version définitive, après avoir été déjà montré l’an dernier. Il s’agit de la Y6, une berline électrique qui rivalisera directement avec la Tesla Model S, ainsi que la BYD Seal et la Nio ET7. Sans parler bien sûr de la nouvelle Xiaomi SU7 dévoilée hier en grande pompe. D’ailleurs, certains noteront un certain air de ressemblance…

La nouvelle berline chinoise arbore en effet des lignes très épurées, dessinées pour optimiser le Cx (coefficient de trainée), qui n’a pas encore été révélé. On note cependant la présence de poignées intégrées à la carrosserie, qui laissent penser que ce dernier sera assez bon, se rapprochant sans doute des 0,208 de la Tesla Model S. Le site Car News China indique des dimensions plutôt généreuses, avec 5,27 mètres de long, 2,0 mètres de large et 1,50 mètre de haut.

L’empattement est quant à lui annoncé à 3,13 mètres, ce qui laisse penser que la voiture offre une belle habitabilité pour les occupants. À bord, la présentation est moderne et épurée, alors que la berline se dote d’un grand écran tactile de 17,38 pouces, qui nous rappelle celui de sa rivale américaine. Ce dernier est associé à un combiné numérique de 10,3 pouces ainsi qu’un affichage tête-haute en réalité augmentée de 70 pouces comme le précise le site de la marque.

Une grande autonomie

À l’arrière, trois passagers peuvent prendre place dans des sièges chauffants, ventilés et massant, comme ceux à l’avant. Ces derniers peuvent être séparés par un accoudoir intégrant un écran tactile. Si le volume de coffre n’a pas encore été annoncé, on note la présence d’un petit frunk à l’avant. Et sous le capot, que trouvons-nous sur cette berline très intéressante ?

Et bien cette dernière se décline en plusieurs versions, à deux ou quatre roues motrices. La première revendique 250 kW, soit 339 chevaux pour 400 Nm de couple envoyés à l’arrière, pour un 0 à 100 km/h réalisé en 5,9 secondes. Deux variantes à transmission intégrale seront proposées, avec 500 kW (679 chevaux) et 745 Nm de couple ou avec 520 kW (707 chevaux) et 850 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

Trois capacités de batteries seront proposées, à savoir 88,42, 100 et 150 kW, ce qui donne alors une autonomie comprise entre 620 et 1 020 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Cela correspond peu ou prou à 550 et 900 kilomètres WLTP. De quoi se rapprocher de la Nio ET7, qui vient tout juste de battre un record mondial. Enfin, si la puissance de charge n’a pas été détaillée, il faudra compter 30 minutes pour passer de 20 à 80 %.

La nouvelle Yuanhang Y6 est également équipée de la conduite semi-autonome de niveau 2 et peut notamment se garer sans l’intervention du conducteur, grâce aux radars à l’avant et à l’arrière. La berline est d’ores et déjà disponible à la commande, à un prix affiché à partir de 329 800 yuans, ce qui équivaut à 42 174 euros. Ce dernier sera cependant fortement revu à la hausse si la voiture arrive un jour chez nous.