Recharger sa voiture électrique reste toujours plus intéressant qu’un plein de carburant : la preuve par les chiffres

Si le prix de l'électricité continue de grimper, celui de la recharge sur les bornes publiques reste relativement stable. Une bonne nouvelle pour les conducteurs de voitures électriques, alors que remplir sa batterie reste toujours moins cher que de faire un plein d'essence.

Les voitures électriques coûtent encore trop cher selon de nombreux conducteurs, qui ne sont pas encore tout à fait prêts à y passer. Il est vrai que ces dernières affichent un tarif un peu plus élevé que les modèles thermiques, même si cela devrait changer au fil du temps. Mais certains sont aussi dissuadés par le coût de la recharge.

Un prix stable

Et pour cause, avec les récentes hausses du prix de l’électricité, les automobilistes pensent que recharger une voiture électrique coûte très cher. Mais est-ce vraiment le cas ? Et bien pas forcément. Bien sûr, le coût de l’énergie est en hausse, tout particulièrement depuis le 1er février dernier. Et alors que la majorité des charges se font à domicile, l’inquiétude est légitime. Mais qu’en est-il des bornes publiques ?

Et bien l’Avere-France vient tout juste de dévoiler son rapport semestriel sur le prix de la recharge publique. Un document important, puisque le pays compte actuellement pas moins de 120 354 points de recharge répartis assez inéquitablement dans toutes les régions. Mais combien coûte réellement une charge sur une borne accessible à tous ? De manière assez étonnante, les prix n’ont en fait pas explosé comme nous aurions pu nous y attendre.

Selon le rapport, il fallait compter 0,384 euros du kWh sur des bornes « normales », avec une puissance sous les 22 kW en décembre 2023. Un tarif en légère baisse, de l’ordre de 3,08 % par rapport au mois de juillet. La tendance est globalement la même pour les bornes rapides, dont la puissance est comprise entre 22 et 150 kW. Là, la chute est de 3,79 %, passant de 0,511 à 0,492 euros entre juillet et décembre.

Mais c’est surtout du côté de la charge ultra-rapide de plus de 150 kW que la dégringolade est la plus forte. Et pour cause, il fallait compter 0,570 euro en moyenne en juillet dernier, contre 0,517 euro en décembre, soit une baisse de 9,75 % en cinq mois. Et cela sans doute en raison de la concurrence de plus en plus forte entre les opérateurs, avec notamment Tesla qui casse les prix de la recharge.

Une différence qui s’explique également dans une moindre mesure par la suppression par certains opérateurs des frais de de fin de session, tandis que des opérations commerciales ont aussi été mises en place.

Les abonnements, toujours intéressants

Cependant, les bornes très puissantes restent encore largement minoritaires à l’heure actuelle. Celles qui délivrent plus de 150 kW ne représentent que 4 % de l’offre totale en France, de même que celles qui offrent plus de 350 kW. Ces dernières sont majoritairement présentes sur les autoroutes, qui sont désormais couvertes à 100 %. Mais un autre aspect doit également être pris en compte : les abonnements. De plus en plus d’opérateurs proposent cette option, dont Tesla.

Selon le rapport de l’Avere-France, opter pour une telle offre reste intéressant, que vous soyez un gros rouleur ou non. En effet, si vous êtes un conducteur « typique », avec un kilométrage d’environ 11 000 km/an, vous économiserez en moyenne 18,72 % en souscrivant à un abonnement. Si vous êtes un gros rouleur, avec environ 30 000 km/an, vous devriez économiser en moyenne 18,52 %. La différence reste donc assez minime, contrairement à ce que nous aurions pu penser.

Ainsi, un conducteur typique sans abonnement paie en moyenne 10,77 euros par mois, contre 8,87 euros avec une offre mensuelle. Un prix en forte baisse, puisqu’il fallait respectivement compter 14,25 et 11,36 euros en août dernier. Pour un automobilistes de type « gros rouleur », la facture mensuelle s’élèvera plutôt à 86,34 et 66,26 euros.

Dans tous les cas, recharger sa voiture électrique reste plus interessant que de rouler en thermique. À 0,517 euro le kWh, cela revient à environ 9 euros les 100 km en voiture électrique. En rechargeant à la maison, il est possible de faire descendre ce chiffre sous les 3,5 euros. En thermique, il faut plutôt tabler sur au moins 10 euros les 100 km.

Et ce sans parler de l’assurance et de l’entretien. En décembre, un gros rouleur a dépensé en moyenne 134 euros par mois en recharge, tous types de bornes confondues. En comparaison, un conducteur de voiture au diesel a payé pas moins de 320 euros de carburant, contre 297 euros pour un automobilistes possédant un véhicule essence.