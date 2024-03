La Peugeot e-208 assoit sa supériorité sur la Tesla Model Y en ce début d’année 2024

Champion toutes catégories en 2023 sur le marché de l'électrique, le Tesla Model Y n'arrive toujours pas en février à remonter sur la plus haute marche du podium en France. Et il laisse sa place à une autre petite citadine, la Peugeot e-208 électrique.

La revanche des citadines électriques a-t-elle sonné ? C’est en effet la tendance qui se trame en ce début d’année 2024 sur le marché des véhicules électriques en France. Dans un contexte de hausse de vente des modèles zéro émission (à l’échappement), avec des immatriculations qui augmentent de 32 % en février 2024 par rapport au mois précédent, et une part de marché qui atteint 18 %, les données fournies par le cabinet AAA Data concernant les modèles les plus vendus le mois dernier permettent de mettre en lumière plusieurs tendances.

À commencer par la confirmation de la première place d’une petite voiture électrique française : la Peugeot e-208. Déjà arrivée première des ventes sur le mois de janvier 2024, elle reste sur la plus haute marche du podium avec 4 132 ventes. Un chiffre encore provisoire, car il ne concerne que 21 jours, sur les 29 que comptait février en cette année bissextile. Mais une vraie tendance qui se confirme, alors qu’elle a bénéficié d’un récent restylage… et qu’elle est (était) éligible au leasing social.

La revanche des citadines

Sans parler encore d’une tendance de fond, il semblerait quand même que les petites voitures électriques aient le vent en poupe en cette année 2024. La Peugeot e-208 n’est en effet pas la seule citadine à monter sur le podium et à coiffer le très populaire Model Y au poteau. Si c’est la Dacia Spring qui occupait la deuxième place des ventes électriques en France en janvier 2024, elle dégringole à la 11e place, et laisse sa place à la Fiat 500. Là aussi, peut être avec l’effet leasing social.

Une autre citadine revenue de loin pointe le bout de son capot dans ce classement de février 2024, dans le Top 10, mais en 9e position : c’est la Renault Twingo qui semble faire encore un peu de résistance. Et avec un leasing social qui était proposé à 40 €/mois, on comprend ! Sa prochaine génération a déjà été annoncée pour 2026, et ferait l’objet de discussions entre Renault et Volkswagen sur un partage de plateforme.

Notons enfin l’arrivée tonitruante d’un tout nouveau modèle qui se place en 10e position : le Volvo EX30.

Des électriques sans bonus 2024 qui se vendent encore

La publication des chiffres de AAA Data permet aussi de mettre en lumière une autre tendance depuis le début de l’année 2024 : le maintien des ventes de modèles qui ne bénéficient plus du bonus 2024 basé sur le score environnemental. C’est le cas par exemple de la Tesla Model 3 qui se classe en 4e position depuis le début de l’année 2024 avec 2839 voitures écoulées. Juste derrière, cinquième, la Dacia Spring qui a elle aussi perdu son précieux bonus. D’ailleurs elle pourrait continuer de chuter le mois prochain alors qu’elle a déjà disparu du configurateur en ligne Dacia et en attendant la nouvelle Spring dont les prix n’ont pas encore été précisés.

Notons aussi que la MG4 apparaît en 5e position en février et en 7e position depuis le début de l’année, alors qu’elle a perdu le bonus. Mais la baisse récente des prix pour compenser la perte lui est sous doute toujours favorable.

Allez, et en bas de classement, une autre voiture qui n’a pas de bonus 2024, mais qui ne l’aurait jamais eu de toute façon : la Rolls-Royce Spectre. Car oui, même à un prix avoisinant les 350 000 euros, il s’en est vendu une depuis le début de l’année ! À moins que ce ne soit l’exemplaire de BMW destiné aux essais des journalistes.

Promis, on surveille sa progression dans la part des ventes sur les prochains mois !

Ventes de voitures électriques en France en février 2024

1 PEUGEOT - 208 4 132 2 FIAT - 500 1 990 3 TESLA - MODEL Y 1 982 4 RENAULT - MEGANE-E 1 615 5 M.G. - MG4 1 491 6 TESLA - MODEL 3 1 216 7 CITROEN - E-C4 1 034 8 B.M.W. - IX1 1 010 9 RENAULT - TWINGO 996 10 VOLVO - EX30 770 11 DACIA - SPRING 768 12 KIA - NIRO 650 13 FIAT - 600 520 14 SKODA - ENYAQ 410 15 PEUGEOT - 2008 398 16 JEEP - AVENGER 382 17 OPEL - CORSA 371 18 HYUNDAI - KONA 358 19 MERCEDES - EQA 339 20 RENAULT - ZOE 307 21 KIA - EV6 292 22 VOLVO - XC40 290 23 OPEL - MOKKA 264 24 B.M.W. - SERIE 4 258 25 AUDI - Q4 E-TRON 248 26 MERCEDES - EQB 238 27 VOLKSWAGEN - ID.3 232 28 FORD - MACH-E 218 29 BYD - SEAL 202 30 CUPRA - BORN 180 31 PEUGEOT - 308 176 32 M.G. - MG5 134 33 MINI - MINI 130 34 ABARTH - 500 124 35 AUDI - Q8 E-TRON 122 36 DS - DS3 CBACK 108 37 SMART - #1 104 38 VOLVO - C40 101 39 B.M.W. - IX2 99 40 M.G. - ZS 97 41 BYD - ATTO 3 88 41 NISSAN - LEAF 88 43 M.G. - MARVEL R 76 44 VOLKSWAGEN - ID.4 71 45 TOYOTA - BZ4X 69 46 PEUGEOT - E-RIFTER 68 47 RENAULT - SCENIC 59 48 BYD - DOLPHIN 56 49 SMART - FORTWO 52 50 MERCEDES - EQE 48 51 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 46 52 HYUNDAI - IONIQ 5 45 53 PEUGEOT - 3008 40 54 B.M.W. - IX 37 54 NISSAN - ARIYA 37 56 SMART - #3 36 57 CITROEN - E-C4 X 29 57 OPEL - ASTRA 29 59 VOLKSWAGEN - UP 28 60 B.M.W. - SERIE 5 27 60 PEUGEOT - EXPERT 27 60 TESLA - MODEL S 27 63 HYUNDAI - IONIQ 6 26 64 AUDI - E-TRON GT 24 64 CITROEN - E-BERLING 24 66 AUDI - SQ8 E-TRO 21 67 TESLA - MODEL X 19 68 B.M.W. - IX3 17 68 OPEL - COMBO-E 17 68 TOYOTA - PROACE 17 71 CITROEN - JUMPY 16 71 HONDA - E NY1 16 73 AIWAYS - U5 15 73 LEAPMOTOR - T03 15 75 BYD - HAN 13 75 MERCEDES - EQS 13 77 MINIMOKE - MOKE 12 77 VOLKSWAGEN - ID.5 12 79 FISKER - OCEAN 11 80 MERCEDES - EQV 10 81 RENAULT - KANGOO 9 81 VOLKSWAGEN - ID.7 9 83 KIA - EV9 8 83 LOTUS - ELETRE 8 83 PORSCHE - TAYCAN 8 86 MERCEDES - EQT 7 86 SUBARU - SOLTERRA 7 88 BYD - TANG 4 88 MAZDA - MX-30 4 90 AUDI - E-TRON 3 90 JAGUAR - I-PACE 3 90 KIA - SOUL 3 90 LEXUS - RZ450E 3 94 B.M.W. - SERIE 7 2 94 OPEL - ZAFIRA 2 94 SERES - SERES 3 2 94 VINFAST - VF 8 2 98 LEXUS - UX300E 1 98 ROLLS ROYC - SPECTRE 1 98 TOYOTA - PRO.CITY 1

Ventes de voitures électriques en France de janvier à février 2024

1 PEUGEOT - 208 6 310 2 TESLA - MODEL Y 3 459 3 FIAT - 500 3 383 4 TESLA - MODEL 3 2 839 5 DACIA - SPRING 2 705 6 RENAULT - MEGANE-E 2 678 7 M.G. - MG4 2 415 8 RENAULT - TWINGO 1 616 9 B.M.W. - IX1 1 477 10 CITROEN - E-C4 1 342 11 KIA - NIRO 1 161 12 VOLVO - EX30 1 077 13 FIAT - 600 965 14 HYUNDAI - KONA 725 15 SKODA - ENYAQ 663 16 PEUGEOT - 2008 602 17 RENAULT - ZOE 581 18 JEEP - AVENGER 575 19 MINI - MINI 553 20 KIA - EV6 533 21 OPEL - CORSA 532 22 VOLVO - XC40 518 23 B.M.W. - SERIE 4 481 24 MERCEDES - EQA 449 25 AUDI - Q4 E-TRON 422 25 VOLKSWAGEN - ID.3 422 27 BYD - ATTO 3 416 28 FORD - MACH-E 409 29 OPEL - MOKKA 402 30 PEUGEOT - 308 377 31 MERCEDES - EQB 358 32 CUPRA - BORN 328 33 DS - DS3 CBACK 302 34 SMART - #1 293 35 BYD - SEAL 240 36 VOLKSWAGEN - ID.4 238 37 ABARTH - 500 229 38 M.G. - MG5 220 39 AUDI - Q8 E-TRON 197 40 M.G. - ZS 195 41 NISSAN - LEAF 183 42 VOLVO - C40 161 43 M.G. - MARVEL R 139 44 TOYOTA - BZ4X 137 45 SMART - #3 131 46 NISSAN - ARIYA 129 47 HYUNDAI - IONIQ 5 117 48 BYD - DOLPHIN 114 49 PEUGEOT - E-RIFTER 113 50 SMART - FORTWO 109 51 LEAPMOTOR - T03 106 52 B.M.W. - IX2 99 52 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 99 54 RENAULT - SCENIC 96 55 MERCEDES - EQE 95 56 PEUGEOT - 3008 91 57 B.M.W. - IX 85 58 HYUNDAI - IONIQ 6 84 59 B.M.W. - IX3 79 60 B.M.W. - SERIE 5 69 61 CITROEN - E-BERLING 64 62 CITROEN - E-C4 X 58 63 OPEL - ASTRA 56 64 VOLKSWAGEN - ID.5 54 64 VOLKSWAGEN - UP 54 66 PEUGEOT - EXPERT 51 67 OPEL - COMBO-E 39 68 TESLA - MODEL S 36 69 AUDI - E-TRON GT 35 70 HONDA - E NY1 33 71 AUDI - SQ8 E-TRO 31 72 CITROEN - JUMPY 29 73 PORSCHE - TAYCAN 28 73 TESLA - MODEL X 28 75 MERCEDES - EQS 27 76 AIWAYS - U5 23 76 RENAULT - KANGOO 23 78 MERCEDES - EQV 22 79 KIA - EV9 20 79 TOYOTA - PROACE 20 81 BYD - HAN 16 81 MINIMOKE - MOKE 16 81 VOLKSWAGEN - ID.7 16 84 FISKER - OCEAN 15 84 LOTUS - ELETRE 15 86 SERES - SERES 3 14 87 MERCEDES - EQT 13 88 B.M.W. - SERIE 7 11 88 SUBARU - SOLTERRA 11 90 KIA - SOUL 8 90 MASERATI - G.TURISMO 8 90 OPEL - ZAFIRA 8 93 VINFAST - VF 8 7 94 AUDI - E-TRON 4 94 BYD - TANG 4 94 MAZDA - MX-30 4 97 JAGUAR - I-PACE 3 97 LEXUS - RZ450E 3 99 LEXUS - UX300E 2 99 MERCEDES - EVITO 2 99 NISSAN - TOWNSTAR 2 99 TOYOTA - PRO.CITY 2 103 MERCEDES - EQC 1 103 ROLLS ROYC - SPECTRE 1 103 SMART - FORFOUR 1