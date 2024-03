Cette nouvelle voiture électrique « abordable » fait mieux qu’une BMW électrique à 77 000 € sur un point important

La présentation surprise des Rivian R3 et R3X, les voitures électriques les plus petites et les plus abordables du constructeur américain, a pris tout le monde de court. Ces modèles font le plein d'astuces, et vont même jusqu'à reprendre une fonctionnalité clefs des breaks BMW, pourtant absente de la dernière Série 5 Touring : une vitre arrière pouvant s'ouvrir indépendamment du coffre.

Si tout le monde s’attendait à la présentation du Rivian R2, un concurrent direct du Tesla Model Y, lors de la dernière conférence de la marque américaine, personne ne s’attendait à un « one more thing » : la présentation des R3 et R3X, deux modèles encore plus abordables, prévus pour l’Europe.

Des voitures électriques compactes, certes, mais qui n’oublient pas ce sur quoi se base Rivian : des fonctionnalités pratiques et orientées « aventure ». Au détour de la présentation, nous avons même été surpris de découvrir qu’elle possédait une lunette arrière indépendante, signature des breaks BMW… et que la dernière Série 5 Touring (et sa déclinaison électrique, l’i5 Touring), a abandonné.

À quoi ça sert ?

Le principe de la lunette arrière indépendante, c’est d’accéder au coffre sans avoir à ouvrir le hayon en entier. Deux utilités : la première, c’est de pouvoir par exemple déposer une veste ou un petit bagage plus rapidement et plus facilement ; la seconde, c’est de pouvoir accéder au coffre si la place manque derrière la voiture pour ouvrir totalement le hayon.

On peut également penser à faire dépasser un chargement qui ne rentrerait pas en fermant le coffre, mais il faut faire attention à la réglementation en vigueur. En France, par exemple, le chargement ne doit pas dépasser trois mètres derrière la voiture.

Ce n’est pas grand-chose dit comme ça, mais les possesseurs de voitures disposant de cet équipement sont souvent ravis de s’en servir. BMW l’a bien compris et le propose depuis des années sur ses breaks, ce qui nous a encore plus étonné lorsque nous nous sommes rendu compte que l’i5 Touring, qui commence pourtant à 77 700 euros en France, faisait l’impasse sur ce petit équipement.

On peut également penser au frunk, ce second coffre à l’avant, dont les R3 & R3X sont équipés… mais pas la BMW non plus, malgré son interminable capot. Bref, ces petites Rivian font le plein côté aspects pratiques.

La cerise sur le gâteau ?

Ce petit détail ne fait que nourrir la sympathie générale éprouvée pour ces Rivian R3 et R3X (la version la plus sportive). Leur look, qui fait penser aux productions européennes des années 80 (Volkswagen Golf, Fiat Panda, Lada Niva etc), fait à peu près l’unanimité.

L’intérieur semble extrêmement spacieux, même si les dimensions de la voiture ne sont pas communiquées. De manière générale, on sait peu de choses de ces petites Rivian. Deux batteries seront disponibles, la plus grande pouvant venir titiller les 500 km d’autonomie. Quant aux performances, les trois moteurs de la R3X lui feront passer de 0 à 60 mph (97 km/h) en « moins de 3 secondes ».

Ces voitures vous plaisent ? Bonne nouvelle : elles arriveront en Europe, et la France fait partie des marchés retenus. Mauvaise nouvelle : leur production débutera après celle de leur grande sœur, la R2, qui n’arrivera pas chez nous avant 2027. Patience, donc !