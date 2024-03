Recharger sa voiture électrique en 15 minutes est possible avec ces nouvelles bornes

L'entreprise allemande Siemens améliore ses bornes de charge rapides pour voitures électriques avec une puissance en hausse. Cette dernière passe désormais à 400 kW et peut recharger jusqu'à quatre voitures en même temps. De quoi donner une sacrée raclée à Tesla et ses Superchargeurs, avec une recharge en 15 minutes environ.

Les voitures électriques sont de plus en plus appréciées. Cependant, les automobilistes ont encore peur de se retrouver à court d’autonomie, et de ne pas pouvoir se recharger facilement.

Des bornes très puissantes

Ce qui est en réalité de moins en moins un problème, puisque les bornes sont aujourd’hui très nombreuses. Rien qu’en France, on en compte plus de 123 000, et elles sont également plus fiables que jamais. Mais ce n’est pas tout, car les équipementiers travaillent aussi au développement de solutions encore plus rapides, afin de réduire le temps d’attente. Parmi eux, on peut citer Tesla avec ses Superchargeurs, qui reste encore la référence, même si la firme n’est plus vraiment la meilleure.

En effet, la concurrence est aujourd’hui de taille, et voilà qu’un acteur compte bien tirer son épingle du jeu. Il s’agit de Siemens, qui avait dévoilé en 2021 sa première borne de charge rapide. Cette dernière porte le nom de Sicharge D et délivrait à l’époque une puissance déjà très élevée de 300 kW. Nettement au-dessus des 250 kW des Superchargeurs Tesla (bientôt 350 kW) mais en dessous des 350 kW en Ionity. Mais la firme ne s’est pas arrêtée là, bien évidemment.

Dans un communiqué tout juste publié, l’entreprise allemande basée à Munich annonce une nouvelle version de sa borne. Cette dernière monte ainsi en puissance, et passe désormais à 400 kW. Un chiffre identique à celui des bornes rapides de Fastned, qui ne sont pas encore disponibles chez nous. De quoi également surpasser Lidl, qui propose la charge la plus rapide de France, avec pas moins de 360 kW. Mais ce n’est pas tout, car les 400 kW ne sont pas annoncés en pointe, mais bien en continu.

Cette puissance de 400 kW permet de recharger une batterie de voiture électrique de 10 à 80 % en 15 minutes environ. À condition que la voiture acccepte une telle puissance. C’est par exemple le cas de la Zeekr 001 FR et de toutes les voitures équipées de la batterie Qilin 3.0 de CATL.

Selon la société, cette puissance serait stable et atteinte même à une température ambiance de 40 degrés. Une petite prouesse, car on sait que le chaud ou le froid ont un impact négatif sur la recharge. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle apportée par cette nouvelle version de la borne Sicharge D. En effet, cette dernière peut aussi alimenter un nombre supérieur de voitures électriques en même temps.

Une borne plus pratique

Au total, ce ne sont donc pas moins de quatre véhicules qui pourront être branchés en simultanés. Cependant, dans ce cas là, la puissance de charge sera légèrement réduite, sans doute divisée par le nombre de véhicules présents sur la borne. Mais Siemens a développé une solution pour éviter les conducteurs mécontents. Cette dernière porte le nom de recharge dynamique, et permet d’optimiser les temps de charge, en répartissant sans doute de manière intelligente la puissance entre les voitures.

Cette solution permettrait également aux opérateurs de réaliser des économies d’argent et d’espace. Ces nouvelles bornes se veulent aussi plus faciles à utiliser, puisqu’elles sont désormais dotées d’un tout nouvel écran tactile traduit en plusieurs langues, permettant d’accéder à toutes les informations facilement. Le câble a également été pensé pour être plus facile à prendre en mains et faciliter les manipulations par les usagers.

Et bonne nouvelle, cette nouvelle Sicharge D intègre un terminal de paiement par carte bancaire, qui sera de toute façon bientôt obligatoire en Europe. Une solution également enfin en cours de déploiement sur la dernière version des Superchargeurs Tesla. Reste désormais à savoir quand cette nouvelle borne sera installée pour la première fois, alors que Siemens a déjà construit pas moins de 1 000 prises rapides dans son usine de Leipzig, que ce soit l’ancienne ou la nouvelle génération.