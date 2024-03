Pourquoi l’effondrement du pont de Baltimore affecte certaines Tesla vendues en Europe

Le mardi 26 mars 2024, un pilier du pont Francis Scott Key, qui traverse le port de Baltimore, a été heurté par un bateau, entraînant son effondrement. Cette catastrophe n'est pas sans conséquences sur le transit de certaines voitures, dont des Tesla et des Mercedes.

Si vous suivez avec assiduité l’actualité, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’effondrement du pont Francis Scott Key, qui traverse le port de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. C’est là-bas que se trouve notamment le plus grand port d’importation de voitures aux États-Unis. En 2022, près de 600 000 véhicules ont été importés dans le pays et près de 200 000 voitures sont exportées chaque année via le port.

L’effondrement du pont a évidemment entraîné quelques perturbations sur les activités portuaires, et certains terminaux n’ont pas été épargnés, notamment ceux de Mercedes. BMW et Volkswagen ont eu plus de chance, puisque leurs terminaux ne se situent pas sur la route maritime coupée en raison de la catastrophe.

Les clients Américains de Mercedes impactés

Mercedes utilise un terminal situé derrière le pont. De ce fait, celui-ci est actuellement totalement inaccessible et l’accès pourrait même être bloqué plusieurs semaines selon certains médias germaniques qui suivent l’affaire de près. De son côté, Mercedes s’active pour trouver d’autres partenaires logistiques afin d’adapter son itinéraire de livraison.

Les Mercedes destinées aux marchés européens étant majoritairement fabriquées en Europe, les clients du Vieux Continent ne seront pas impactés. Ce sont plutôt les clients américains qui en pâtiront, même si ceux qui ont commandé des EQE ou des EQS ne rencontreront pas trop de soucis compte tenu du fait que ces modèles sont aussi fabriqués aux USA, dans l’usine américaine de Tuscaloosa, et transitent par la route.

Les Tesla Model X et Model S arriveront plus tard en Europe

Du côté de chez Tesla, c’est un peu plus compliqué. Du moins pour envoyer ses voitures en Europe. Alors certes, les Model X et Model S ne concentrent pas l’essentiel des commandes de la marque sur le Vieux Continent, mais les quelques clients qui ont déboursé pas moins de 100 000 euros seront sans doute un peu déçus d’attendre leur voiture quelques semaines supplémentaires.

Heureusement, les meilleures ventes de Tesla ne seront pas impactées, le Model Y étant fabriqué au sein de la Gigafactory de Berlin, tandis que les Model 3 européennes sont fabriquées en Chine, à Shanghai.

Et pour ceux qui espèrent un retour à la normale rapide, ce ne sera vraisemblablement pas le cas, en témoignent les propos du secrétaire américain aux Transports américains, Pete Buttigieg, qui a annoncé qu’un retour à la normale de ne serait pas rapide, tandis que certains travailleurs du port sont un peu plus précis en annonçant jusqu’à trois mois de fermeture.