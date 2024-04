Cette borne permet de réduire de 1000 € par an sa facture d’électricité avec une voiture électrique compatible

L'entreprise Octopus Energy vient de dévoiler son offre de charge bidirectionnelle pour le grand public. Cette dernière permet de faire d'importantes économies avec une voiture électrique, mais à certaines conditions.

Rouler en voiture électrique reste actuellement plus intéressant qu’avec une auto thermique. Et ce grâce notamment aux économies de carburant, mais également d’entretien et d’assurance, entre autres. Mais ce n’est pas gratuit pour autant, bien au contraire.

Une offre avantageuse

En effet, le prix de l’électricité augmente, et cela fait donc logiquement grimper celui de la recharge. C’est le cas notamment à domicile, alors que le coût des bornes est globalement en légère baisse, comme l’avait indiqué le dernier rapport de l’Avere-France. Cependant, il existe des solutions pour réduire légèrement sa facture, mais également celle de toute la maison. Mais de quoi s’agit-il ? Et bien tout simplement de la charge bidirectionnelle V2G.

Cette solution permet d’utiliser l’énergie contenue dans sa voiture électrique pour alimenter son habitation, ou la réinjecter dans le réseau électrique en échange d’argent de la part de son fournisseur d’énergie. Peu de modèles proposent cette technologie, comme la Nissan Leaf et la nouvelle Renault 5 E-Tech. Mais pour l’heure, elle est encore peu utilisée et assez méconnue, même si cela est en train de changer petit à petit.

Et cela grâce notamment à certains opérateurs, comme Octopus Energy. L’entreprise, basée à Londres, en Grande-Bretagne vient de franchir un nouveau pas. Cette dernière annonce dans un communiqué qu’elle lance une toute nouvelle offre électrique pour les automobilistes dont la voiture est compatible avec cette technologie. Chez nos voisins britanniques, elles sont encore rares, comme l’explique le site Fleet Europe.

Il s’agit de la Nissan Leaf, du Nissan e-NV200 ainsi que du Mitsubishi Outlander PHEV. Cependant, d’autres constructeurs travaillent pour proposer cette solution, à l’image de Renault avec sa R5 E-Tech. Cette dernière sera associée à une borne spécifique, qui se déclinera en plusieurs versions en fonction des besoins des clients. Mais en quoi va consister l’offre d’Octopus Energy ?

De vraies économies à la clé

Cette dernière est actuellement en cours de bêta-test auprès de certains clients, et n’est donc pas encore accessible à tous. Il faudra être prêt à brancher sa voiture « 12h par jour, de manière régulière, et recharger moins de 333 kWh par mois (équivalent à 1 744 km) » selon Octopus Energy. L’entreprise britannique met l’accent sur les importantes économies réalisées par tous ceux qui opteront pour sa solution. Selon elle, ces dernières seraient de l’ordre de 850 livres sterling par an, soit environ 990 euros selon le taux de change actuel.

En France, la Renault 5 E-Tech promet environ 200 euros d’économie par an avec cette même technologie. Mais il faut dire que le prix de l’électricité est inférieur ici qu’outre-Manche.

Pour aller plus loin

La Renault 5 E-Tech peut diviser par deux votre facture d’électricité grâce au V2G : voici nos calculs

Une économie à comparer à une charge classique sur une wallbox à domicile, qui n’est pas dotée de la technologie V2G (vehicle to grid). Et le fonctionnement est on ne peut plus simple. L’entreprise explique en effet que le conducteur a simplement à brancher sa voiture et à la laisser en charge pendant six heures par jour. Tout le processus est automatique, et le système gère lui-même la charge et la décharge, en fonction des heures pleines et creuses, ainsi que de la demande en électricité.

Pour profiter de cette technologie, il est cependant impératif d’installer une wallbox Quasar V2G, la seule actuellement compatible. Mais cela pourrait changer au cours des prochains mois, avec l’arrivée de la future borne Mobilize V2G en France. Désormais, Octopus Energy en appelle aux constructeurs afin de développer des voitures compatibles avec cette technologie.