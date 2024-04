Cette voiture électrique chinoise se montre en photos avant son officialisation

À mi-chemin entre SUV et monospace, cette nouvelle voiture électrique chinoise devrait ravir les familles, d'autant plus que sa version électrique bénéficie d'une autonomie intéressante et supérieure à 600 km. On peut s'attendre à la voir arriver en Europe.

Dans l’univers impitoyable des voitures électriques chinoises, un nouveau venu va prochainement pointer le bout de son nez. Il ne s’agit pas d’un énième SUV électrique sans saveur qui ressemble à tous les autres, puisque ce modèle adopte un style plutôt intéressant, à mi-chemin entre SUV et monospace, en penchant même un peu plus pour ce dernier.

Son nom ? Le eπ 008, un produit du groupe Dongfeng, et surtout une nouvelle marque lancée il y a un an qui se situe au-dessus de la marque Voyah du même groupe, commercialisée en Europe. Le premier modèle à avoir été lancé sous la marque eπ était la eπ 007, une berline électrique, commercialisée le 14 mars dernier.

Des dimensions généreuses pour le bien-être des familles

Des photos espions du nouveau 008 ont émergé plus tôt ce mois-ci, et aujourd’hui, nous découvrons encore plus de détails sur le véhicule, qui sera dévoilé au prochain Salon de Pékin qui aura lieu à la fin du mois.

Les images montrent que le eπ 008 partage un langage esthétique similaire avec la berline eπ 007. Globalement, que ce soit pour la face avant comme pour la partie arrière, ça manque toujours un peu d’exotisme et les modèles chinois ont tendance à se suivre et à se ressembler.

En revanche, comme énoncé plus haut, la silhouette est intéressante et indique que l’accent a été mis sur l’habitabilité. Exit la ligne de toit fuyante des SUV coupé, ici la chute de toit est plus nette. Un peu comme un Volvo EX90. En termes de dimensions, le eπ 008 mesure 5,00 mètres de long, 1,97 mètre de large et 1,73 mètre de haut, le tout avec un empattement de 3,03 mètres.

Quant à l’intérieur, les photos espions de l’habitacle du eπ 008 révèlent une approche minimaliste similaire à celle du design de la eπ 007. L’ensemble est très épuré, avec l’absence quasi totale de boutons physiques.

Le volant présente un design à deux branches, à méplat, accompagné d’un tableau de bord entièrement numérique et d’un grand écran tactile central. Là encore, ça n’a rien de très original par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir. Ce modèle mettra l’accent sur l’habitabilité avec six places à bord.

Un SUV qui se cantonnera au marché chinois

En termes de motorisations, il y aura une version hybride rechargeable avec un moteur thermique de 1,5 litre de cylindrée combiné à un moteur électrique, le tout pour une autonomie en 100 % électrique de 154 km.

La version qui nous intéresse le plus est bien évidemment l’électrique, et celle-ci sera équipée d’un bloc de 272 ch et, surtout, une autonomie de 636 km selon le cycle chinois CLTC, soit environ 570 km selon le cycle européen WLTP.

Enfin pour ce dernier, ce n’est pas vraiment important compte tenu du fait que ce modèle ne devrait jamais arriver en Europe, ou du moins pas sous cette marque.