La recharge des voitures électriques en 15 minutes arrive bientôt en France grâce à ces nouvelles bornes

L'opérateur de bornes rapides Zunder vient de nouer un partenariat avec Vinci Autoroutes. L'entreprise installera alors ses stations sur trois aires d'autoroutes dans l'ouest de la France. Ces dernières afficheront une puissance allant jusqu'à 400 kW. Un record en France.

Si les ventes de voitures électrique progressent, certains automobilistes sont encore difficiles à convaincre. En cause notamment, des craintes autour du prix, de l’autonomie et de la recharge.Et ce même si tous ces points s’améliorent de jour en jour.

Un nouveau réseau de bornes en France

En effet, le nombre de bornes de recharge ne fait qu’augmenter sur le territoire, alors que la barre des 100 000 a déjà été franchie depuis longtemps. Par ailleurs, leur puissance est également de plus en plus importante, grâce à des entreprises comme Lidl ou Electra. Sans parler de TotalEnergies ou encore Ionity, entre autres. Et cette expansion du réseau est loin d’être terminé, puisque de nouveaux opérateurs continuent de faire leur arrivée.

C’est par exemple le cas de Fastned, ou plus récemment de IECharge avec ses bornes très abordables. Mais une autre entreprise fait aujourd’hui parler d’elle. Il s’agit de Zunder, une société espagnole encore méconnue, bien qu’elle soit en fait déjà présente chez nous depuis l’an dernier. Elle avait déjà installé une première station sur l’autoroute A88, dans le nord de la France.

Mais la firme veut encore continuer son développement. C’est ainsi qu’elle annonce dans un communiqué publié sur son site qu’elle vient de remporter l’appel d’offres lancé par Vinci Autoroutes. La société, chargée d’exploiter certaines voies rapides partout en France comme l’A10 ou l’A86 veut en effet accroitre le nombre de bornes disponibles. Ce ne sont donc pas moins nouvelles stations qui ont déjà vu le jour dans le nord-ouest de la France.

Il sera possible de profiter de ces nouvelles infrastructures sur l’aire du Val-de-Cher, en Indre-et-Loire, située sur l’A85 dans les deux sens de circulation. Celle-ci est déjà équipée de 25 bonres délivrant jusqu’à 400 kW, abritées par un toit en panneaux solaires. Quinze autres prises seront installées d’ici à 2031. L’aire de la Sarthe-Touraine, accessible depuis l’A28 dans les deux sens de circulation également comprend quant à elle deux points de charge.

Des bornes vertes

Enfin, l’aire Bourges-Marmagne, dans le Cher, située sur l’A71 en direction d’Orléans possède également pas moins de 25 prises. Ces dernières délivrent également une puissance de 400 kW. Un record en France, permettant de recharger certaines voitures (comme la nouvelle Zeekr 001) de 10 à 80 % en 15 minutes environ. De quoi faire de l’ombre à Ionity et ses 350 kW, sans parler des Superchargeurs Tesla qui restent plafonnés à 250 kW pour le moment. D’ici 2031, le nombre de prises passera à 40, tandis que la station est aussi abritée par un auvent photovoltaïque.

À noter que des bornes provisoires ont d’abord été installées. Ces dernières seront remplacées par les stations définitives au cours des prochains mois. Rivalisant directement avec Fastned, Zunder propose également la technologie Plug & Charge, qui permet de pouvoir brancher sa voiture électrique et démarrer la recharge sans avoir besoin de s’identifier. Ionity le propose déjà, de même que certains constructeurs comme BMW ou Skoda.

À noter que les stations de l’entreprise espagnole sont intégralement alimentées avec de l’énergie verte. Et bonne nouvelle, il est possible de payer directement via la carte bancaire, mais également via l’application ou le pass RFID de Zunder ainsi que le le pass Ulys Electric de Vinci. De quoi faciliter la vie des automobilistes, tandis que l’Union Européenne va obliger les opérateurs à proposer le paiement par CB sur les bornes de plus de 50 kW. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 13 avril, alors que des prises rapides devront être installées tous les 60 kilomètres sur les autoroutes.