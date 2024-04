La voiture électrique dotée de la plus grande autonomie en Europe devient encore meilleure

Rivale directe de la Tesla Model S, la Lucid Air fait évoluer sa version Grand Touring et lui offre une autonomie encore plus élevée. La berline électrique profite également d’une pompe à chaleur ainsi que d’une charge plus rapide.

Encore méconnue en Europe, bien que déjà présente sur le Vieux Continent depuis 2022, Lucid Motors reste encore assez confidentielle chez nous. Mais la firme est déjà bien implantée sur son marché natal, aux États-Unis, depuis sa création en 2007.

Une autonomie en hausse

Cette dernière a lancé son premier modèle, la Air en 2021, suivie l’an dernier par le SUV Gravity, qui chasse sur les terres de la Tesla Model X. Mais ce dernier n’est pas encore visible sur les routes, au contraire de la berline, qui rivalise quant à elle frontalement avec la Model S. Au fil des années, son catalogue s’est enrichi avec de nouvelles déclinaisons, jusqu’à créer une gamme désormais très complète, de la Pure la moins chère à la Sapphire hautes performances.

Celle-ci est une concurrente de taille pour la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan, entre autres. Mais la variante qui nous intéresse le plus aujourd’hui est la Grand Touring, qui joue en quelque sorte le rôle d’intermédiaire haut de gamme. Elle se situe en effet au-dessus de la Touring standard, et s’en distingue notamment par des performances plus élevées, de même qu’une plus grande autonomie. Et voilà que cette dernière a encore été améliorée.

C’est en effet ce qu’indique le constructeur américain, basé en Californie, dans un communiqué tout juste publié. La berline électrique, qui chasse aussi sur le territoire de la nouvelle Xiaomi SU7 s’offre une autonomie toujours de 516 miles, soit environ 830 kilomètres. Une valeur qui s’entend selon le cycle d’homologation américain EPA, qui est bien plus strict que notre WLTP européen. En WLTP, la marque annonce 839 km d’autonomie.

Il s’agit ainsi du plus grand chiffre pour une voiture électrique aux États-Unis, alors que la Model S Dual Motor se contente de 723 kilomètres WLTP. De son côté, la Mercedes EQS récemment restylée atteint la barre des 821 kilomètres en une seule charge. La grande nouveauté de la Lucid Air, c’est sa capacité à proposer une autonomie plus élevée dans la pratique que l’ancienne version.

De nombreuses évolutions

Cela est notamment rendu possible par l’adoption d’une nouvelle pompe à chaleur de série, reprise de la version Sapphire coiffant la gamme. Ce qui permet notamment de réduire la consommation d’électricité par temps froid, et tout particulièrement lors des longs trajets. Par ailleurs, le communiqué indique également que les moteurs électriques, qui revendiquent pas moins de 819 chevaux ont été retravaillés, de même que la chimie des cellules de la batterie.

Pour mémoire, cette dernière affiche une capacité de 118 kWh et utilise des cellules cylindriques, comme le fait Tesla avec sa technologie 4680. Elle se dote également d’une architecture 800 volts, qui permet une recharge très rapide, qui a d’ailleurs également été améliorée avec une vitesse en hausse de 15 à 30 % en courant continu. La voiture peut encaisser une puissance allant jusqu’à 350 kW et pouvait initialement récupérer 300 kilomètres en 12 minutes. Le chiffre du 10 à 80 % n’a pas encore été révélé.

Lucid précise également que le pré-conditonnement de la batterie a été amélioré, ce qui permet de la mettre à une température optimale pour démarrer la recharge. Une fonctionnalité de plus en plus répandue, que l’on retrouve bien sûr chez Tesla, mais également sur la Renault Mégane E-Tech ainsi que sur la Hyundai Ioniq 5, entre autres. Les performances ne changent quant à elles pas, avec un 0 à 100 km/h qui demande toujours moins de deux secondes et une vitesse maximale de 329 km/h.

Et bonne nouvelle, son prix est en baisse puisqu’il démarre désormais à partir de 109 900 dollars aux États-Unis, soit environ 102 902 euros. De son côté, la Tesla Model S Plaid est affichée avec un ticket d’entrée de 109 990 euros. La version la moins chère démarre à 85 000 euros en Allemagne mais n’est pas encore vendue en France.