Cette borne ultra-pratique permettra de recharger une voiture électrique en 10 minutes en pleine ville

La start-up américaine Gravity dévoile une toute nouvelle solution de charge rapide dédiée aux voitures électriques. Celle-ci prend la forme de bornes ultra discrètes destinées à un usage urbain et délivrant jusqu’à 500 kW.

Alors que les ventes de voitures électriques continuent de progresser, la demande en bornes de recharge grandit aussi. En France, les choses avancent dans le bon sens, avec plus de 100 000 déjà installées.

Des bornes urbaines innovantes

Mais dans le reste du monde aussi, tandis que certains pays sont même bien plus avancés que nous sur le sujet, comme l’avait prouvé un graphique récemment publié. Et cela grâce à l’arrivée de nouveaux opérateurs, tels que Fastned, IECharge ou encore Electra, pour ne citer qu’eux. Sans parler des constructeurs qui conçoivent aussi leur propre solution comme Nio ou Lotus. Mais une autre entreprise fait également les gros titres depuis peu. Il s’agit de Gravity, une jeune start-up américaine basée à New-York.

Cette dernière avait présenté l’an dernier ses nouvelles bornes délivrant une puissance allant jusqu’à 500 kW. Mais la firme ne s’arrête pas là. Comme l’indique le site Electrek, elle vient en effet tout juste de dévoiler une nouvelle technologie, conçue pour faciliter la recharge des voitures électriques dans les villes. Car pour l’heure, la plupart des stations de charge délivrant une grande puissance sont installées en périphérie, et notamment sur les autoroutes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces nouvelles bornes prennent une forme originale, décrites comme des « arbres » par le média américain. Et pour cause, ce ne sont ici pas de simples totems comme les Superchargeurs de Tesla par exemple, mais de grands poteaux, plus fins. Cela afin bien sûr de faciliter leur intégration dans le paysage, sans apporter de pollution visuelle. Ce qui nous rappelle par exemple la solution également développée par l’entreprise allemande Rheinmetall, qui installe des bornes dans les trottoirs.

Mais comment ce système fonctionne-t-il ? En fait, c’est assez simple. Sur son site, la société américaine explique qu’elle développe en fait de petits chargeurs très discrets, prenant la forme d’un gros boîtier carré. Ce dernier peut en fait être installé un peu partout, que ce soit directement au sol ou sur un poteau, mais également au plafond d’un parking par exemple. Bref, les possibilités sont en fait quasiment infinies. Il suffit d’ajouter un câble suffisamment long et le tour est joué.

Une charge ultra-rapide et pratique

Ainsi, toutes les voitures électriques peuvent se brancher sur ces bornes nouvelles génération, à condition qu’elles soient compatibles avec le type de prise, bien évidemment. Cette technologie peut délivrer 200 ou 500 kW selon la version, ce qui permet selon Gravity, de gagner environ 321 kilomètres d’autonomie en respectivement 13 ou 5 minutes.

Néanmoins, encore faut-il avoir un modèle qui peut encaisser autant de puissance, alors que ces derniers sont encore rares. On peut citer les Zeekr 001 (qui arrive en France) et la Li Auto Mega, qui dépassent les 500 kW pour une recharge de 10 à 80 % en 11 minutes.

Selon l’entreprise, ces bornes ne nécessitent pas de gros travaux et peuvent donc être installées très facilement et rapidement, ce qui devrait avoir un effet sur le coût total. Ce dernier devrait logiquement se répercuter sur le prix de la recharge payé par les utilisateurs, qui pourrait rester assez contenu. Il faut également savoir que le chargeur développé par Gravity peut délivrer jusqu’à 1 000 volt est compatible avec la charge bidirectionnelle. Ce qui permet de renvoyer de l’électricité dans le réseau, afin de réduire les tensions sur ce dernier.

À condition que les voitures soient aussi dotées de cette technologie, comme c’est notamment le cas pour le nouveau Volvo EX90, entre autres. Dans tous les cas, ces nouvelles bornes risquent bien de faire de l’ombre à Tesla, dont les Superchargeurs n’excèdent pas les 250 kW pour le moment. Reste désormais à savoir si elles feront un jour leur arrivée en Europe, tandis que l’entreprise Ubitricity propose de charger son véhicule dans des lampadaires chez nos voisins allemands.