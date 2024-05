Nio veut suivre Tesla et ouvre ses bornes rapides aux voitures électriques de Huawei

Le constructeur Nio a décidé de suivre l'exemple de Tesla en rendant accessibles ses bornes rapides à une jeune marque chinoise de voitures électriques. Il s’agit de Deepal, fruit de la collaboration entre Huawei et CATL, qui devrait également finir par arriver en Europe.

Recharger sa voiture électrique n’est plus aussi compliqué qu’il y a quelques années. Et pour cause, le nombre de bornes a considérablement augmenté partout dans le monde. Rien qu’en France, on en compte déjà bien plus de 100 000, réparties sur tout le territoire et affichant des puissances variables.

Une nouvelle collaboration

Mais ce n’est pas tout, car de plus en plus d’entreprises lancent leurs propres réseaux de charge avec des bornes toujours plus puissantes. Les Superchargeurs de Tesla sont l’exemple le plus connu, mais c’est aussi le cas de Nio, notamment connue pour ses stations d’échange de batterie.

La firme chinoise, basée à Shanghai, propose en parallèle des points de charge plus conventionnels qui affichent cependant de très grandes puissances. En effet, la dernière génération est capable de délivrer jusqu’à 640 kW, permettant de charger une voiture électrique en moins de 10 minutes. Une puissance telle que peu de véhicules pourront exploiter cette puissance, hormis le nouveau Nio ET9.

Cependant, l’entreprise veut tout de même rendre ses bornes accessibles au plus grand nombre, afin de faciliter la vie des conducteurs, tout en rentabilisant ses investissements. C’est ainsi qu’elle vient d’annoncer avoir noué un partenariat avec l’un de ses concurrents. Il s’agit de Deepal, une marque de voitures électriques encore méconnue dans nos contrées.

Cette dernière n’est distribuée qu’en Chine à l’heure actuelle, et est en fait le produit de l’alliance de trois sociétés. Il s’agit de Changan Automobile, du géant de la batterie CATL et du spécialiste du smartphone Huawei. Au contraire de son rival Xiaomi, ce dernier n’a pas voulu se lancer seul dans l’industrie automobile. Pour le moment, les voitures de Deepal ne sont pas encore nombreuses sur les routes de l’Empire du Milieu, mais cela ne devrait plus tarder. Surtout que la recharge ne sera donc bientôt plus du tout un frein.

Concrètement, et comme l’annonce le site Gasgoo, Nio et la jeune marque fondée en 2018 ont noué un partenariat permettant à 200 000 propriétaires de Deepal de recharger leur voiture sur les bornes déjà installées par son rival et associé. Au total, ce ne sont pas moins de 20 000 points de charge qui seront accessibles dans le cadre de cette alliance et qui seront répertoriées dans l’application Deepal. Ces dernières seront également visibles directement dans le système d’info-divertissement des véhicules de la gamme, encore en plein développement.

Un partenariat qui s’étend encore

Ce n’est pas tout, car ce partenariat va encore se poursuivre. Nio a également annoncé que ses bornes seraient compatibles avec d’autres marques de Changan Automobile, comme Avatr, autre jeune constructeur du groupe, toujours créé avec Huawei et CATL. Une marque qui devrait d’ailleurs finir par faire son arrivée en Europe sous peu.

L’ouverture de ses bornes à ses rivaux n’est en fait pas une première pour Nio, dont certains véhicules sont déjà commercialisés en Europe. Et pour cause, la firme a également rendu ses points de charge accessibles aux voitures de la joint-venture SAIC General Motors.

Les propriétaires de voitures reposant sur la plateforme Ultium, comme le nouveau Cadillac Lyriq, peuvent se brancher sur environ 10 000 bornes appartenant au constructeur chinois. Celui-ci a aussi noué une alliance avec la marque Ji Yue, créée par Baidu, et Geely, maison-mère de Volvo et Lotus, entre autres.

Ainsi, les voitures électriques de Zeekr, qui appartient également à Geely, pourront se brancher sur les bornes rapides de Nio, qui seront répertoriées dans l’application du constructeur.

De quoi nous rappeler une nouvelle fois Tesla, qui a décidé d’ouvrir ses stations de charge à toutes les voitures électriques moyennant un tarif plus élevé. Ce qui sera sans doute pareil pour le géant asiatique, même si les prix de la charge pour les autres constructeurs n’ont pas encore été indiqués.