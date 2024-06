Ce que Tesla prépare pour l’avenir : Model 2, robotaxi, Cybertruck en Europe, van…

Hier soir, Elon Musk a fait le show lors de la conférence annuelle des actionnaires de Tesla. Comme à son habitude, il a évoqué l'avenir de Tesla, sans rentrer dans les détails. Déchiffrons ce qu'il a voulu dire.

Hier soir, la conférence annuelle des actionnaires de Tesla a été un événement important pour l’avenir de l’entreprise américaine. Un point marquant de cet événement a évidemment été le paquet salarial colossal de 56 milliards de dollars pour Elon Musk, signe de la confiance des actionnaires dans la vision futuriste du CEO. Mais ce n’est pas tout.

Au-delà des voitures : IA et robotique

Elon Musk a profité de cette conférence pour souligner que Tesla n’est pas seulement un fabricant de voitures. L’entreprise se positionne également comme un leader dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la robotique et de l’énergie. Le robot humanoïde Optimus et le robotaxi sont au centre de cette stratégie.

À ce propos, il a également annoncé que HW5 (AI 5) arrive dans 18 mois, fin 2025 : « HW3 continuera, mais HW4 commencera – côté sud de la Gigafactory. Les caméras HW4 auront une résolution 4 à 5 fois meilleure et seront 3 à 8 fois plus performantes, permettant d’atteindre les limites de HW3. HW4 sera 5 fois meilleur. HW5 sera 10 fois meilleur que HW4 l’année prochaine. La même puce sera intégrée dans Optimus. ».

Nouveaux véhicules et plateformes

Elon Musk a également abordé l’avenir des modèles de voitures Tesla. Bien que les Model 3 et Model Y soient populaires, ils ne suffiront pas à soutenir indéfiniment la croissance de l’entreprise.

Pour rappel, actuellement chez Tesla, il y a quatre produits clés que sont les Model S, Model X, Model Y et Model 3. À cela s’ajoute le Cybertruck disponible depuis quelques mois en Amérique, et le futur Tesla Roadster qui tarde encore à arriver. D’ailleurs, on ne sait toujours pas s’il arrivera vraiment.

Comme on le savait déjà, Tesla a confirmé que le seul nouveau véhicule sur la plateforme unboxed serait le Robotaxi, sous le nom de code NV93. Il faudra attendre le mois d’août pour découvrir ce véhicule autonome.

Cette nouvelle plateforme avait été initialement annoncée lors du Master Plan Part 3 en mars 2023. En revanche, l’attente autour du Model 2 (un nom qu’Elon Musk n’a jamais confirmé) a été déçue, car ce modèle ne verra pas le jour sous la forme initialement attendue.

Pour remplacer les NV91-92, Tesla a annoncé l’arrivée de nouveaux véhicules basés sur les Model 3 et Y, mais avec moins de fonctionnalités haut de gamme, ce qui permettra de réduire leur prix.

Une image dévoilée lors de la conférence montre trois véhicules couverts, ce qui suscite des spéculations sur leurs identités. Selon les observateurs, l’un de ces véhicules pourrait être une camionnette / van, tandis que le robotaxi pourrait être celui situé à l’extrême droite, près du Cybertruck. Il pourrait aussi s’agir du nouveau Roadster, attendu depuis plusieurs années. Cette Supercar aurait dû sortir en 2022.

Cybertruck : un défi européen

Le Cybertruck a également été mentionné. Elon Musk a admis que le Cybertruck, dans sa forme actuelle, ne serait pas viable en Europe.

Il envisage donc une version adaptée aux marchés chinois et européen, mais cela nécessitera d’abord d’atteindre un volume de production plus élevé. Les certifications internationales posent également des défis supplémentaires. Bref, rien n’est gagné à son sujet.

Les promesses et les réalités d’Elon Musk

Bien que Elon Musk soit connu pour ses annonces ambitieuses, comme vous pouvez le voir, beaucoup restent à concrétiser. Le Cybertruck américain, par exemple, rencontre encore des problèmes de jeunesse. De même, la saga du Model 2, malgré l’insistance des investisseurs, semble s’éloigner des priorités actuelles de Tesla. Il est question d’un véhicule moins cher, mais sans doute pas aussi ambitieux que ce que l’on imaginait. Ne parlons même pas du Roadster, constamment retardé.

Pour Elon Musk, l’avenir de Tesla réside davantage dans l’intelligence artificielle et les robots que dans les voitures. Lors de la présentation, il a longuement discuté des robots humanoïdes Optimus, suggérant que l’avenir de l’entreprise se jouerait davantage sur deux jambes que sur quatre roues.

Entre le système de conduite autonome FSD, le futur robotaxi présenté le 8 août prochain ou encore le robot humanoïde Optimus qui pourrait remplacer certains humains dans des tâches fastidieuses et complexes, on ignore où sera la place de la voiture chez Tesla dans quelques années, d’autant plus que la gamme a tendance à vieillir.