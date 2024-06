Tesla : Elon Musk sous-entend que les robots rapporteront bien plus que les voitures électriques

Présenté en 2021, Optimus, les robots humanoïdes de Tesla, avait de quoi faire sourire. Entre mise en scène et exagération des services proposés, ces robots reviennent dans l'actualité et pourraient représenter le nouveau chantier de l'entreprise de Musk en 2024.

La première fois qu’il était question des robots humanoïdes de Tesla, c’était en 2021. La présentation pouvait alors faire sourire puisque c’était un humain déguisé qui s’était présenté sur scène. En 2024, les robots Optimus font leur retour dans l’actualité et pourraient représenter un nouveau chantier humain et financier pour Tesla.

Du prototype à l’usine

Ce jeudi 13 juin 2024 se tenait l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla. L’occasion pour son PDG Elon Musk de dévoiler le bilan de ses actions et les futurs chantiers de l’entreprise dont Optimus semble occuper une place prépondérante. Depuis son prototype humain, Tesla a pu présenter de véritables robots paraissant plier du linge dans une vidéo de démonstration. Une prestation qui n’aura pas manqué de faire réagir des ingénieurs en robotique, la qualifiant de trompeuse : les robots, loin d’être autonomes, semblaient pilotés par des humains.

Aujourd’hui, il est difficile de savoir ce que peuvent faire ces humanoïdes, toutefois Musk assure qu’ils se comporteront un jour comme les personnages de Star Wars, R2D2 ou C3-Po. Le responsable croit au projet, indiquant qu’Optimus pourrait un jour faire grimper la capitalisation boursière de Tesla à hauteur de 25 000 milliards de dollars. Ce qui équivaudrait à huit fois la valeur actuelle d’Apple, première entreprise en termes de capitalisation boursière. Avec de telles estimations, l’homme d’affaires laisse surtout entendre que les robots Optimus rapporteraient bien plus que les voitures électriques, pourtant au cœur des activités de Tesla.

Paroles, paroles, paroles

À la clôture de leur assemblée générale, Tesla était valorisée à haute de 580 milliards de dollars. C’est la 10ᵉ entreprise la plus valorisée du S&P 500. Cet indice boursier est basé sur les 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. C’est un indice couvrant 80 % du marché boursier américain et tenu par Standard & Poor’s une société de notation financière. En 2024, Tesla présentait des résultats financiers en deçà des attentes, Musk ayant alors choisi de licencier 10 % des salariés de l’entreprise. Interrogé sur la place qu’il occupe dans l’entreprise, Musk n’y va pas par quatre chemins et déclare : « Je suis un accélérateur utile vers cet avenir ».

Le PDG de Tesla n’a pas fourni de délais pour atteindre ces 25 000 milliards. À noter que ses précédents engagements financiers concernaient le réseau social X (anciennement Twitter), qui perdait près de la moitié de sa valeur un an après le rachat par Musk.