Cette magnifique voiture électrique cabriolet signée Cadillac fait clairement rêver

L'avenir de Cadillac sera électrique et, surtout haut de gamme. Le constructeur américain entame sa marche en avant en voulant conquérir de nouveaux marchés, sans oublier de là où il vient. Pour preuve, la marque présente un concept-car de voiture électrique qui sent bon les années 60, avec une touche de modernité supplémentaire.

Qui n’a jamais rêvé devant une belle voiture américaine des années 60 ? On ne parle évidemment pas d’une Ford Mustang ou d’une Chevrolet Camaro, des modèles tout aussi désirables, mais plutôt de ces très longues voitures au capot démesuré abritant la plupart du temps de (très) grosses cylindrées. Cadillac Deville, Pontiac Grand Am, Chevrolet Impala… Ces voitures, bien trop grandes pour nos étroites rues européennes, nous aurons fait rêver pendant des années au sein des films et des séries américaines.

Aujourd’hui, Cadillac nous présente une part de rêve, premièrement en ne cédant pas à la mode du tout SUV (même si son premier modèle électrique en est un…), et deuxièmement en faisant écho au glorieux passé américain en matière d’automobile d’exception.

Le luxe à son paroxysme

Voici donc le concept-car Sollei, un concept de voiture cabriolet électrique ultra-luxueux qui s’inspire de la berline Celestiq et qui donne le ton sur l’avenir de la marque, un avenir qui sera orienté sur le très haut de gamme et l’électrique, le tout sans renier son passé.

Appelé Sollei – une contraction des mots soleil et leisure (loisir) – ce concept se caractérise par des proportions d’envergure, le tout avec des lignes très épurées. Certains feront le parallèle avec certaines Rolls-Royce ou Bentley modernes, et nous ne pourrons pas leur donner tort. La couleur utilisée pour la carrosserie appelée « Manila Cream » et fait écho aux Cadillac des années 1957 et 1958.

À l’intérieur, le Sollei est doté d’un immense écran de 55 pouces, le même que celui disponible dans la Celestiq, mais qui va encore plus loin avec des placages en bois et un éclairage ambiant multizone qui offre pas moins de 126 nuances pour chaque zone.

Le cuir Nappa fin est doté d’un pigment irisé rose, également présent sur la porte du compartiment réfrigéré et sur le plateau en verre du compartiment arrière. Les finitions métalliques ont une teinte appelée « Aurora » dont la couleur change pour singer celles des aurores boréales. Les sièges en cuir présentent des perforations, des matelassages et des broderies avec des motifs en forme de soleil.

Un concept avec des détails pour le moins étonnants

Ce concept n’est pas sans extravagance et curiosité. La première, c’est que les amoureux d’ornithologie seront comblés. Cadillac propose un étui en métal brossé et en cuir fabriqué sur mesure qui contient des appeaux d’oiseaux imprimés en 3D, un journal relié en cuir avec des illustrations d’oiseaux peintes à la main et une trousse à outils en cuir pour stylos et crayons.

Deuxième curiosité, il y a des champignons au sein de l’habitacle. Comme vous pouvez probablement l’imaginer, ce ne sont pas de vrais champignons qui poussent à l’intérieur de la voiture, mais d’un matériau créé à base de mycélium (qui est la structure racinaire des champignons) qui a été utilisé sur certaines zones de l’habitacle, dont la surface de rechargement à induction du smartphone.

Side view of Cadillac SOLLEI concept vehicle in Manila Cream ¾ Front view of Cadillac SOLLEI concept vehicle in exterior paint color Manila Cream.

Pour le moment, Cadillac n’aurait pas l’intention de produire une version de série de ce modèle. Une production en petite quantité pourrait en revanche être envisagée si ce modèle est bien accueilli, d’autant plus qu’il repose sur les bases d’une berline électrique de luxe déjà existante. Il s’agit de la Celestiq, un modèle vendu pas moins de 340 000 dollars aux États-Unis. Nul doute que ce modèle pourrait coûter encore plus cher s’il voyait le jour.