Poids plume, petite batterie et performances exceptionnelles : cette voiture électrique ultra-compacte a tout compris

Le constructeur britannique Ariel, spécialisé dans les petites sportives très légères se lance dans la voiture électrique à son tour. Et voici qu’il lève le voile sur son concept E-Nomad, un buggy aux performances impressionnantes, et un poids sous la tonne.

Crédit : Ariel

Malgré son succès indéniable, la voiture électrique a toujours son lot de détracteurs. Et ces derniers ne manquent pas d’arguments, évoquant tour à tour l’autonomie trop faible, le recyclage des batteries ou encore la disparition du plaisir de conduire. Et pourtant, toutes ces critiques sont de moins en moins fondées au fil des années, bien au contraire.

Une petite sportive électrique très séduisante

En effet, de nombreux constructeurs ont à cœur de proposer des autos électriques amusantes à conduire, malgré leur motorisation qui peut sembler ne pas l’être sur le papier. On pense par exemple à Abarth avec sa 500e que nous avions pu essayer, mais également à la Hyundai Ioniq 5 N et sa fausse boîte de vitesse qui nous avait séduit. Mais ce n’est pas tout, car une autre marque veut également révolutionner l’électrique à sa manière.

Crédit : Ariel

Il s’agit d’Ariel, un constructeur britannique assez peu connu en France du grand public et qui a été fondé en 1991. Ce dernier est notamment réputé pour ses petites sportives ultra légères, comme l’Atom lancée en 1999 et ne pesant que 530 kilos. Puisque la firme vend assez peu de voitures, elle n’est en théorie pas soumise à l’obligation de ne commercialiser que des autos électriques en Europe à partir de 2035. Et pourtant, elle a tout de même décidé de sauter le pas.

C’est ainsi que l’entreprise vient tout juste de lever le voile sur sa dernière création en date, un concept-car connu sous le nom de E-Nomad sur sa page Facebook officielle. Ce dernier prend la forme d’un petit buggy zéro-émission (à l’échappement) au style résolument baroudeur, conçu pour aller se promener en dehors des sentiers battus. Le véhicule se dote alors d’une carrosserie fabriquée à base de bio-composite en fibres naturelles recyclables, qui lui permet d’afficher un poids particulièrement bas.

Crédit : Ariel

Et pour cause, ce dernier est affiché à seulement 896 kilos, ce qui est très impressionnant pour une voiture électrique. De quoi clouer le bec aux mauvaises langues qui pensent que cette motorisation va systématiquement de pair avec un poids élevé. Pour l’heure, le poste de conduite n’a pas encore été montré dans son intégralité, mais ce dernier se dote notamment d’un volant en fibres de carbone équipé d’un écran affichant toutes les données relatives à la conduite.

Des performances bluffantes

Basé sur la dernière Ariel Nomad 2, ce concept-car embarque une batterie de 41 kWh et peut ainsi parcourir jusqu’à 240 kilomètres en une seule charge. Il faut alors compter moins de 25 minutes pour passer de 20 à 80 %, tandis que la voiture est compatible avec la charge rapide en courant continu. De quoi rendre le buggy électrique relativement polyvalent, même s’il devrait surtout être utilisé dans un usage très spécifique dans sa version de série. Mais une chose est sûre, ses performances sont décoiffantes !

Crédit : Ariel

En effet, la puissance maximale est affichée à 285 chevaux pour un couple de 490 Nm, de quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes environ. Le tout pour une vitesse maximale annoncée à 185 km/h. La voiture est également équipée d’un différentiel à glissement limité pour assurer un comportement optimal dans les virages, et elle peut se conduire à une seule pédale grâce au freinage régénératif. Deux modes sont disponibles, à savoir Eco et Sport.

Crédit : Ariel

Si le concept n’est évidemment pas proposé à la vente, Ariel surveille les retours de ses clients concernant ce dernier, afin de décider d’un lancement en grande série. Ce dernier pourrait avoir lieu d’ici à 2026, tandis que le buggy électrique pourrait être affiché à un prix tournant autour des 78 000 euros. De quoi voir s’envoler les espoirs de profiter du bonus écologique si le véhicule vient à être commercialisé chez nous. Et autant dire qu’il ne devrait pas avoir de réelle concurrence sur le marché.