Ces chiffres prouvent à quel point la désinformation frappe massivement la voiture électrique

Pensiez-vous passer au travers de la désinformation au sujet des voitures électriques ? Selon un récent sondage, il apparaît que les propriétaires de voitures thermiques ont encore beaucoup d’idées reçues. Voitures plus chères à utiliser, qui prennent feu ou encore impossibilité de les recharger, voici quelques-unes des plus grosses affirmations erronées que croient encore beaucoup de conducteurs.

Les quelques reportages qui ont fait parler d’eux récemment confirment une tendance que nous constatons tous : la désinformation au sujet des voitures électriques bat son plein. L’institut Energy&Climate vient de publier les résultats d’un sondage auprès de conducteurs de voitures thermiques visant à vérifier leur niveau de connaissance sur les voitures électriques.

Le résultat est sans appel, avec une note de 2/10 en termes de connaissance sur les véhicules branchés pour la majorité des conducteurs de thermique. De plus, il apparait que les clients mal informés vont très probablement ne pas considérer de voiture électrique lors de leur prochain achat, montrant les ravages de la désinformation.

Des voitures plus chères à utiliser, qui prennent feu et qu’on ne peut pas recharger facilement

Le sondage est réalisé au Royaume-Uni, mais il y a peu de doute sur le fait qu’il soit transposable pour la France ou d’autres pays. Les 2/3 des répondants (qui sont des possesseurs de voiture thermique) pensent que posséder une voiture électrique revient plus cher qu’une thermique. Seuls 14 % voient la vérité telle qu’elle est, c’est à dire qu’utiliser une voiture électrique est moins coûteux qu’une voiture thermique.

Nous avons déjà rappelé ces principes à de multiples reprises, avec un coût au kilomètre qui est divisé dans le pire des cas par 2, dans les meilleurs par 4 ou 5.

Sur l’aspect sécurité, 41 % des sondés pensent que les voitures électriques prennent feu plus fréquemment que les thermiques. Les preuves mises à disposition par les instances responsables montrent qu’au contraire, pour une voiture électrique qui prend feu, il y a 80 thermiques qui brûlent.

Sur le sujet de la recharge, nous retrouvons 59 % des sondés qui imaginent une catastrophe pour le réseau d’électricité national si la majorité du parc s’électrifie. Nous avons traité ce sujet avec les projections mises à disposition par RTE jusqu’en 2035, et la réalité est que tout ira bien, ici comme au Royaume-Uni. Notons que seuls 20 % des répondants ont considéré que ce ne serait pas un problème.

En outre, sur le sujet de l’environnement, 35 % des conducteurs de véhicules thermiques considèrent que les émissions de CO2 sur le cycle de vie d’une voiture électrique ne sont pas inférieures à celles d’une voiture thermique. Là encore, il s’agit bien d’une contre-vérité au niveau mondial, mais qui est encore plus marquée en France.

Tout ceci tranche avec les sondages sur les conducteurs de voitures électriques, qui ne veulent en majorité pas retourner sur une voiture thermique, et qui sont contents d’avoir franchi le pas. Les conclusions de l’étude indiquent enfin que lorsqu’il y a un choix à faire, les personnes ayant le plus d’idées reçues erronnées sur la voiture életrique ont 11 fois moins de chance que les autres de choisir la voiture branchée face à une thermique au moment de l’achat. On voit donc à quel point la désinformation sur le sujet fait du mal à la voiture électrique.