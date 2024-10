Voici les prix de la voiture électrique d’Audi aux 757 km d’autonomie : l’A6 e-tron avec sa batterie XXL

Après avoir découvert le modèle cet été, voici les tarifs et l’ouverture des commandes de l’Audi A6 e-tron en France, avec une autonomie de 757 km pour certaines versions, et une recharge ultra-rapide.

Audi A6 Sportback e-tron

Audi a décidé de remanier sa gamme pour mieux accueillir les voitures électriques. Ainsi, les chiffres pairs sont désormais réservés aux véhicules électriques, c’est notamment le cas de la nouvelle berline A6 e-tron.

Audi a multiplié les nouveautés cette année, avec notamment deux nouveaux modèles électriques, le SUV Q6 e-tron, dont la version Sportback (coupé) ne devrait plus tarder, mais aussi l’A6 e-tron en Sportback (berline) et Avant (break), ainsi que le restylage de la supersportive électrique, l’Audi e-tron GT.

Une routière à l’autonomie XL

Cette Audi A6 e-tron a été conçue pour offrir une grande autonomie afin de séduire les clients de l’ancienne A6 thermique. Une clientèle habituée aux moteurs thermiques, très souvent diesel, qui doit désormais décarboner sa mobilité en passant à l’électrique.

Pour convaincre, Audi opte pour le classique. La nouvelle A6 e-tron conserve une structure conventionnelle avec une berline et un break, à la différence que la berline adopte un hayon, et non plus une malle. La silhouette tricorps est conservée, mais elle gagne en praticité.

Modèle Audi A6 Sportback e-tron Dimensions 4,93 m x 1,92 m x 1,49 m Puissance (chevaux) 367 chevaux 0 à 100km/h 5,4 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 210 km/h Taille de l’écran principal 14,5 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 66500 euros Fiche produit

Cependant, l’essentiel pour séduire les automobilistes effectuant régulièrement de longs trajets reste l’autonomie. Audi a travaillé à réduire le coefficient de pénétration dans l’air (Cx) à 0,21. En combinant cette performance avec une batterie d’une capacité brute totale de 100 kWh, l’autonomie de l’Audi Q6 Sportback e-tron peut atteindre jusqu’à 757 kilomètres.

Précisons que la recharge est très rapide, puisque l’exercice du 10 à 80 % est réalisé en 22 minutes.

Disponible à la commande avec la grande batterie

Audi ouvre les commandes de la version A6 e-tron Performance (367 chevaux) en Sportback et Avant, ainsi que de la S6 e-tron (550 chevaux), également en Sportback et Avant. Ces deux modèles utilisent la batterie de 100 kWh, que l’on retrouve aussi dans le récent Q6 e-tron.

Le prix débute à 77 170 euros, un tarif pour l’instant plus élevé que celui de la Mercedes EQE, qui commence à 69 990 euros. Toutefois, l’Audi offre une autonomie supérieure.

A6 e-tron A6 e-tron performance A6 e-tron quattro S6 e-tron Puissance 285 ch 367 ch 428 ch 550 ch (overboost) 0 à 100 km/h 6,0 s 5,4 s 4,5 s 3,9 s Batterie (kWh) 83 100 100 100 Autonomie (provisoire) 610 km 757 km 700 km 676 km Commandes Début 2025 Octobre 2024 Début 2025 Octobre 2024 Prix A partir de 66 500 € A partir de 77 170 € Jusqu’à 91 500 € 105 020 €

En revanche, l’Audi devrait avoir un prix comparable à celui de la Mercedes lorsque l’A6 e-tron, équipée d’une batterie de 83 kWh, arrivera au catalogue, avec une autonomie plus faible, d’environ 610 km.

Audi annonce les premières livraisons avant la fin de l’année 2024.