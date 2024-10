Attention à cette subtilité qui pourrait vous coûter très cher si vous achetez une voiture électrique sur un salon

Vous avez commandé une nouvelle voiture sur un salon comme le Mondial de l’Auto ? Attention, car vous ne pourrez plus faire marche arrière si vous changez d’avis. Ne vous en faites pas, on vous explique tout ci-dessous !

Après six jours d’ouverture au public, le Mondial de l’Auto de Paris vient tout juste de fermer ses portes aux visiteurs. Une édition 2024 qui a tenu ses promesses, et bien plus encore, avec une belle surprise pour sa fréquentation.

Une règle à bien connaître

En effet, plus de 500 000 visiteurs ont parcouru cette édition, qui a rencontré un succès nettement plus important que la précédente de 2022. Pour mémoire, cette dernière avait été marquée par l’arrivée massive des constructeurs chinois. Deux ans plus tard, ceux-ci sont encore plus nombreux : nous avons ainsi pu y découvrir les nouvelles GAC Aion V, Xpeng P7+ et autres BYD Sea Lion 7.

Mais si le salon est surtout l’occasion pour les visiteurs de découvrir de nouveaux modèles, pour certains n’étant même pas encore officiellement lancés en Europe comme le Tesla Cybertruck, ce n’est pas tout. Beaucoup d’automobilistes profitent aussi de cet évènement pour trouver la voiture de leur rêve et de signer un bon de commande. D’autant plus que dans la plupart des cas, des remises spécifiques et parfois généreuses sont proposées par les différents constructeurs.

Une aubaine pour les clients, qui ont en plus toutes les dernières nouveautés sous les yeux, réunies en un seul et même lieu. Ils n’ont donc plus qu’à faire leur choix avant de finaliser leur achat. Autant dire que tout cela semble être un véritable jeu d’enfant. Mais il faut cependant faire très attention à ne pas être trop grisé et à se faire piéger en signant un bon de commande sans réfléchir. Dans la loi, il existe un délai de rétractation de 14 jours, qui permet de changer d’avis si besoin.

Or, il faut savoir que celui-ci ne s’applique pas dans le cas des salons, quels qu’ils soient. Et le Mondial de Paris ne fait évidemment pas exception. C’est ce qu’expliquent les journalistes du Dauphiné Libéré, qui ont pu interroger Maître Le Dall, avocat spécialisé dans le droit routier. Et ce dernier souligne que la loi est très claire à ce sujet. « Si vous achetez un véhicule sur le Mondial, vous ne pourrez pas changer d’avis ».

Une seule exception

Rien ne sert de négocier avec le vendeur ou le constructeur, car cela n’y changera rien du tout. Cette règle est inscrite dans la loi, et plus particulièrement dans l’article L224-59 du Code de la consommation. Ce dernier est très clair sur le sujet : « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du Code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation ».

Soyez donc particulièrement vigilant lors d’un achat coup de cœur. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de comparer et de bien faire votre choix. Faites également très attention à la réglementation actuelle et celle à venir, comme le malus écologique ou au poids pour les véhicules thermiques, ainsi que le prix du stationnement dans certaines villes pour les autos lourdes. Concernant les autos électriques, vérifiez bien qu’elle est éligible au bonus écologique si vous voulez en bénéficier (pour rappel, les modèles fabriqués hors d’Europe n’y ont pas accès), et qu’elle correspond bien entendu à vos besoins.

Selon l’avocat, il existe une seule possibilité de faire jouer le droit de rétractation, mais s’agit d’un cas très spécifique. Cela serait dans l’hypothèse « d’un achat de véhicule avec un crédit affecté à la vente. La renonciation au contrat financier pourrait donner lieu à la renonciation de la vente, par ricochet ». Mais un conseil, ne misez pas trop là-dessus et prenez toutes vos dispositions avant, afin d’éviter de vous faire piéger.